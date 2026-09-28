En el marco de la competencia encarnizada por el liderazgo de la nueva era espacial, el exastronauta de la NASA e integrante de la misión Artemis II, Victor Glover, enfatizó que “Estados Unidos será el primero que aterrice en la Luna” y garantizó que la infraestructura, el talento técnico y las alianzas estratégicas “mantendrán a Washington al frente de la carrera geográfica y tecnológica” sobre China.

La geopolítica espacial contemporánea ha dejado de ser una contienda ideológica para convertirse en una disputa por recursos estratégicos. El interés primario de ambas potencias se concentra en el polo sur de la Luna, una región que alberga depósitos masivos de hielo de agua en el interior de cráteres permanentemente en sombra.

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Dicho recurso resulta indispensable no solo para el consumo humano en futuras bases habitables, sino para la producción local de combustible de cohetes a base de hidrógeno y oxígeno líquidos.

Exastronauta de Artemis II, Victor Glover, sobre la disputa espacial con China

“Llevaremos humanos a Marte y, para ello, le ganaremos a China la carrera al polo sur de la Luna”, afirmó el extripulante del programa Artemis de la NASA. La misión tripulada Artemis II, que envió a cuatro astronautas a bordear la Luna a bordo de la cápsula Orion, funcionó como la prueba de fuego operativa definitiva para los sistemas de soporte vital y navegación profunda de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

A pesar de las tensiones bélicas y la rivalidad entre bloques en la Tierra, el astronauta emérito Victor Glover sostuvo que “el verdadero hito de Artemis es demostrar que la tecnología de vanguardia puede coordinarse bajo un propósito unificado antes de emprender el viaje definitivo hacia el planeta rojo”.

La NASA localizó el lugar de la Luna dónde impactó el fragmento desprendido del cohete Falcon 9 de SpaceX

Victor Glover

El ahora aeronauta retirado subrayó que las colaboraciones activas con agencias aeroespaciales de Europa, Canadá y Japón proporciona un margen competitivo insuperable.

La batalla por el polo sur lunar entre Estado Unidos y China : el nuevo tablero geopolítico espacial

El programa lunar de la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA), respaldado por las misiones robóticas Chang'e, ha logrado hitos complejos en la recopilación de muestras del suelo lunar.

La misión Chang'e 5 se convirtió en un símbolo del avance tecnológico de China en la carrera espacial contemporánea, consolidando su presencia en un escenario históricamente dominado por potencias como Estados Unidos y Rusia.

Ambicioso plan de la NASA para Artemis III: tres cohetes y dos acoplamientos en órbita

La exploración del satélite natural de la Tierra dio un nuevo salto con los resultados obtenidos por la misión espacial china Chang'e 5, que logró identificar dos minerales hasta ahora desconocidos de la Luna. El hallazgo, confirmado por científicos de la Administración Nacional del Espacio de China, no solo amplía el conocimiento sobre la geología lunar, sino que también aporta datos clave sobre la formación y evolución en la superficie lunar.

Sin embargo, la hoja de ruta norteamericana de la NASA proyecta un descenso tripulado firme con el apoyo del transbordador Sistema de Aterrizaje Tripulado (HLS, por sus siglas en inglés) y la estación orbital Gateway.

PM/ML