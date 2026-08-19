La NASA localizó el lugar de la Luna dónde impactó el fragmento desprendido del cohete Falcon 9 de SpaceX

La exploración espacial alcanzó un nuevo hito científico tras la detección de la ubicación exacta de una de las colisiones accidentales más monitoreadas de la historia reciente del cosmos. La sonda de Orbitador de Reconocimiento de la NASA (LRO) logró fotografiar el punto preciso de la Luna donde impactó el fragmento superior del cohete Falcon 9 de SpaceX, que generó una nueva cicatriz en la corteza selenita.

El choque de los restos de la astronave liberó la energía equivalente a cerca de tres toneladas de explosivos, formando un nuevo cráter de aproximadamente 18 metros de ancho y menos de 3 metros de profundidad.

Impactantes fotos revelaron el nuevo cráter lunar dejado por un cohete de SpaceX estrellado sin control

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Nuevo cráter de aproximadamente 18 metros de ancho y menos de 3 metros de profundidad en la Luna

La directora de programas de Ciencia de la NASA y Dragon en SpaceX, Julianna Scheiman, sostuvo que “se siguieron las reglas y regulaciones apropiadas para desechar adecuadamente la segunda etapa del Falcon 9 tras el lanzamiento, pero lo que ocurrió esencialmente fue una combinación de la actividad solar y las fuerzas gravitacionales que la colocaron en ruta hacia la Luna”.

El módulo espacial de casi cuatro toneladas de la compañía norteamericana quedó a la deriva en una órbita caótica altamente elíptica, tras desacoplarse de la carga útil.



La NASA retrató el cráter seis días después del impacto en la Luna de los restos del cohete de SpaceX

Para retratar el cráter recién formado entre el 11 y el 12 de agosto de 2026, los ingenieros debieron inclinar la nave espacial en el ángulo exacto al pasar por encima del área. Dado que la Luna rota lentamente bajo la órbita de la nave, el equipo tuvo que esperar seis días hasta que la zona quedara a la vista del objetivo.

Un cohete de SpaceX habría caído sobre la Luna: la NASA espera imágenes para confirmar el impacto

El 5 de agosto de 2026, el módulo impactó contra el suelo lunar a una velocidad cercana a los 8.700 kilómetros por hora (5.400 mph) cerca del cráter Einstein, en la faz visible de la Luna

La precisión requerida fue milimétrica: un desfase de apenas 10 segundos en el disparador habría desviado el objetivo más de 16 kilómetros fuera de encuadre.

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desde la división encargada de coordinar las observaciones interinstitucionales y el rastreo de objetos en la órbita terrestre y cislunar, representantes del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) del Laboratorio a A Propulsión a Chorro de la NASA (JPL) indicaron que este choque sirvió como un caso de prueba invaluable para validar y ajustar los modelos informáticos que predicen trayectorias de impacto en cuerpos celestes.

PM / ds