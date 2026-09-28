RDC: SpaceX completó un nuevo vuelo de prueba de Starship y desplegó 26 satélites de Starlink

SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, completó un nuevo vuelo de prueba de su nave Starship, un proyecto que busca impulsar futuras misiones tripuladas a la Luna. Durante el ensayo, el vehículo alcanzó la órbita terrestre, desplegó 26 satélites de Starlink y regresó al océano Índico.

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal en Estados Unidos, Norman Powell, detalló los objetivos de la compañía. La prueba incluyó un inconveniente en uno de los motores y una modificación del plan de vuelo previsto.

Starship completó un nuevo vuelo de prueba

El lanzamiento se realizó desde Starbase, una base de SpaceX ubicada en la costa de Texas, sobre el golfo de México. El cohete, de 52 metros de altura y nueve metros de diámetro, fue presentado durante el segmento como el más grande de la historia.

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El propulsor principal cumplió su función durante aproximadamente ocho minutos y luego cayó en las aguas del golfo de México. La nave Starship continuó su recorrido espacial pese a un inconveniente registrado en uno de sus motores.

Una vez que alcanzó los 276 kilómetros de altura, el vehículo comenzó a girar alrededor de la Tierra. Aunque el plan original contemplaba unas seis vueltas, una decisión técnica llevó a reducir el recorrido a una sola órbita.

El despliegue de 26 satélites Starlink

Antes de iniciar el regreso, Starship desplegó 26 satélites de Starlink, la red de internet satelital de la misma compañía. El procedimiento se realizó sin inconvenientes, según lo informado durante el segmento.

El despliegue se llevó a cabo de manera escalonada, con la liberación de un satélite por minuto. La operación formó parte de los objetivos de la prueba, que también permitió evaluar el comportamiento de la nave durante el vuelo.

El regreso de la nave al océano Índico

Una vez completadas las maniobras previstas, los ingenieros de SpaceX ordenaron el regreso de la nave a la Tierra. El trayecto concluyó aproximadamente una hora y algunos minutos después del inicio del vuelo.

El vehículo amerizó en el océano Índico, aunque, tal como estaba previsto, terminó destruido al entrar en contacto con el agua. La misión se realizó sin tripulación a bordo.

Los planes de SpaceX para volver a la Luna

El desarrollo de Starship está vinculado con los planes de SpaceX de ampliar sus capacidades para realizar misiones más allá de la órbita terrestre. Entre los objetivos mencionados se encuentran los vuelos alrededor de la Luna y, en una etapa posterior, la posibilidad de alunizar.

La compañía también mantiene una relación con la NASA, para la que realiza servicios de transporte de astronautas hacia la Estación Espacial Internacional. El desarrollo de vehículos de mayor capacidad forma parte de los proyectos de exploración espacial que buscan avanzar hacia nuevas misiones.