Nvidia presentó una plataforma de software destinada a vigilar y controlar agentes de inteligencia artificial que pueden escapar del control de sus creadores. El anuncio se conoció en medio del debate sobre los riesgos de esta tecnología y las diferencias entre las empresas del sector acerca de la necesidad de establecer regulaciones.

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal en Estados Unidos, Norman Powell, advirtió sobre la iniciativa de Nvidia, las advertencias de referentes tecnológicos y la expectativa por las declaraciones de Donald Trump tras una cena con el CEO de Anthropic, Dario Amodei.

Nvidia presentó una plataforma para controlar agentes de inteligencia artificial

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, anunció una herramienta de software para supervisar el funcionamiento de agentes de inteligencia artificial que pueden actuar fuera del control previsto por sus desarrolladores. Según lo expuesto en el segmento, las empresas del sector señalaron que los incidentes registrados hasta ahora habrían sido temporales.

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La iniciativa representa un nuevo enfoque sobre la seguridad de los sistemas de IA, en un contexto en el que crece la discusión sobre sus posibles consecuencias. Huang sostuvo, en un mensaje citado durante el diálogo, que el potencial de esta tecnología depende de resolver sus problemas de seguridad.

La presentación también llamó la atención por las declaraciones previas del ejecutivo, quien había minimizado la posibilidad de que la inteligencia artificial provocara un desastre para la humanidad y había cuestionado la urgencia de una regulación gubernamental.

La posición de Nvidia frente a la regulación de la inteligencia artificial

La discusión sobre la seguridad de la IA expone diferencias entre los principales referentes de la industria. Mientras algunas compañías reclaman medidas de supervisión estatal, otros ejecutivos sostienen que los riesgos no justifican una regulación urgente.

En ese escenario, Nvidia busca ofrecer herramientas para monitorear y controlar agentes autónomos. La empresa es uno de los principales fabricantes de chips utilizados para impulsar el desarrollo y el funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial.

Nvidia anunció una recompra de acciones por 150.000 millones de dólares

Además de la plataforma de seguridad, Nvidia anunció una nueva operación de recompra de acciones por 150.000 millones de dólares. Según las cifras mencionadas durante el segmento, esa inversión se sumaría a otros 80.000 millones de dólares destinados previamente a la misma finalidad.

El monto acumulado informado en la conversación fue de 235.000 millones de dólares, una cifra que se presentó como la mayor recompra de acciones de la historia. La operación se conoció en un contexto de fuerte crecimiento de los negocios vinculados con la inteligencia artificial.

La reunión de Donald Trump con el CEO de Anthropic

Otro de los temas abordados fue el encuentro que Donald Trump mantuvo en la Casa Blanca con Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic. La reunión generó expectativa debido a las diferencias entre la compañía y el Gobierno estadounidense en torno a la regulación de la inteligencia artificial.

Anthropic es una de las empresas que reclama medidas gubernamentales para regular la actividad, mientras que Trump se ha mostrado contrario a ese enfoque, según lo señalado durante el diálogo. Al cierre del segmento, se aguardaban declaraciones del presidente sobre la cena y los temas tratados.