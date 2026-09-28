RDC: las redes sociales multiplican el pánico por un posible desabastecimiento de alimentos en el Reino Unido

El temor a un posible desabastecimiento de alimentos comenzó a extenderse en el Reino Unido, impulsado por publicaciones en redes sociales, advertencias sobre posibles crisis y datos económicos que reavivaron los recuerdos de episodios de escasez. En ese contexto, algunas personas comenzaron a realizar compras preventivas ante la posibilidad de una interrupción del suministro.

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, se abordó el clima de preocupación que atraviesa el país, el aumento del déficit comercial de alimentos y bebidas y la respuesta del Gobierno británico, que pidió a los hogares continuar con su vida habitual y descartó que exista una razón para entrar en pánico.

El déficit comercial de alimentos reavivó los temores de escasez

Uno de los datos que alimentó la preocupación fue el aumento del déficit comercial de la industria de alimentos y bebidas del Reino Unido, que superó los 20.000 millones de libras, equivalentes a unos 23.000 millones de dólares. Según lo expuesto en el segmento, se trata del nivel más elevado desde el año 2000.

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La referencia a ese período tiene un antecedente concreto: en 2000, el país atravesó una crisis vinculada al abastecimiento de petróleo que provocó fuertes aumentos de precios, protestas de productores agropecuarios, restricciones a las compras de gasolina y estaciones de servicio sin combustible.

Aquel episodio representó uno de los momentos más difíciles para el Gobierno laborista de Tony Blair durante sus primeros años de gestión. El recuerdo de esa crisis volvió a aparecer en medio de las versiones sobre un posible escenario de escasez.

Las redes sociales multiplican las versiones sobre una crisis inminente

Las publicaciones en plataformas como X, TikTok y YouTube contribuyeron a amplificar el temor a un posible desabastecimiento. En esos espacios circulan mensajes sobre eventuales catástrofes y recomendaciones para almacenar alimentos antes de una crisis que algunos presentan como inminente.

Entre las cuentas mencionadas se encuentra UK Preppers, vinculada a la preparación ante emergencias. En paralelo, comenzaron a difundirse versiones que atribuían al propio Gobierno británico recomendaciones para que los hogares se abastecieran de manera preventiva.

El clima de incertidumbre se desarrolla en un contexto marcado por distintos factores, como las olas de calor, la guerra en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, el aumento de los precios del petróleo y los rumores sobre posibles ataques rusos contra infraestructura.

Las declaraciones oficiales y la cobertura de la BBC alimentaron la confusión

La preocupación también se vio influida por declaraciones de la secretaria de Medio Ambiente, Angela Eagle, quien planteó que la población debía prepararse para afrontar posibles crisis con mayor capacidad de respuesta. Entre las recomendaciones mencionadas se encontraba la posibilidad de mantener una reserva adicional de alimentos en los hogares.

En ese escenario, la BBC quedó involucrada en la confusión después de publicar una nota sobre qué alimentos convendría tener almacenados ante una emergencia. La información contribuyó a instalar el tema en la agenda pública y a alimentar las dudas sobre la posibilidad de una interrupción del abastecimiento.

Frente a la preocupación, el Gobierno salió a intentar calmar las aguas y sostuvo que la seguridad alimentaria forma parte de la seguridad nacional. También aseguró que los hogares pueden continuar con su vida habitual y que no existe una razón para realizar compras extraordinarias por temor a una crisis.