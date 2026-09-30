El pronóstico del tiempo para el área metropolitana prevé un miércoles 30 de septiembre caracterizado por la estabilidad atmosférica, el ascenso progresivo de la temperatura hacia la tarde y la ausencia total de lluvias y tormentas.

Tras un amanecer fresco con marcas térmicas en torno a los 8°C a 10°C en CABA y zonas del conurbano, las condiciones meteorológicas irán mejorando con el correr de las horas gracias al afianzamiento del sol entre los intervalos nubosos.

Clima en CABA y AMBA: evolución de la temperatura y el viento para hoy

Durante las primeras horas de la mañana, la presencia de viento proveniente del sector sur a velocidades de entre 10 y 25 km/h mantendrá la sensación de frescura en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios circundantes del AMBA.

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Jornada ideal para las actividades al aire libre

A medida que avance la jornada, la rotación de los vientos hacia el noroeste y norte permitirá un incremento térmico pausado pero constante. El pico de temperatura se alcanzará durante las primeras horas de la tarde, marcando una máxima estimada entre los 18°C y 19°C.

En materia de nubosidad, predominará un panorama de nubes y claros, con baja probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día. La visibilidad se mantendrá buena y sin alertas de bancos de niebla densa.

Para la noche, el ambiente se tornará nuevamente fresco. Se espera que el termómetro vuelva a descender hacia los 14°C a 15°C, acompañado por vientos leves del sector sur, configurando un cierre de jornada despejado y estable.

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En la zona del Gran Buenos Aires, especialmente en los sectores suburbano y rural del segundo y tercer cordón del AMBA, la mínima matutina se registrará ligeramente inferior a la de la Capital Federal, mientras que las máximas por la tarde rondarán cifras similares.

Alertas meteorológicas y pronóstico extendido para los próximos días

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no registra alertas activas por tormentas ni vientos fuertes para la Ciudad de Buenos Aires ni la zona centro de la provincia de Buenos Aires durante esta jornada.

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En el resto del territorio nacional prevalecen condiciones de tiempo estable en la Franja Central y la Región Pampeana, mientras que en sectores de la Patagonia se monitorea la presencia de ráfagas moderadas asociadas al ingreso de sistemas frontales de baja presión.

En cuanto a la tendencia para los próximos días en la región metropolitana, la estabilidad se afianzará hacia el tramo final de la semana. Se prevé un descenso moderado de las marcas mínimas hacia el jueves y viernes, con valores matutinos cercanos a los 9°C.

De cara al fin de semana, el pronóstico indica un progresivo aumento de los registros térmicos. Tanto el sábado 2 como el domingo 3 se anticipan jornadas soleadas y más templadas, con máximas que paulatinamente superarán los 21°C a 23°C, sin probabilidad de precipitaciones a la vista.