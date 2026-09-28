Asesinaron de un piedrazo en la cabeza a un joven de 22 años a la salida de un boliche en Ezeiza: hay cuatro detenidos

Un joven de 22 años identificado como Tomás Ezequiel Rojas fue asesinado tras recibir un piedrazo en la cabeza durante un violento enfrentamiento entre dos grupos en la localidad bonaerense de Ezeiza. Por el hecho, la Policía Bonaerense detuvo a cuatro personas.

El episodio se desencadenó durante la madrugada del domingo, a unas 15 cuadras del boliche Egipto, ubicado sobre la Ruta 205, detalló TN. De acuerdo con las primeras investigaciones, las disputas se iniciaron en el interior del local bailable y escalaron en las inmediaciones urbanas.

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Tras haber mantenido un altercado dentro del boliche, ambos bandos volvieron a cruzarse en la intersección de las calles Presidente Perón y French. En ese punto, cruzando las vías del tren, el cruce verbal derivó en una agresión física de mayor gravedad.

La reconstrucción judicial determinó que un grupo compuesto por cuatro jóvenes comenzó a arrojar cascotes contra otro bando integrado por tres personas. En medio de esa agresión cruzada, una de las piedras impactó de lleno en el cráneo de la víctima.

Tomás Ezequiel Rojas, oriundo de la localidad de Cañuelas, cayó herido de gravedad sobre la cinta asfáltica. A raíz del traumatismo, el joven falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica o ser derivado a un centro asistencial.

Los cuatros detenidos: Emanuel Rivas (18), Alan Montuelle (23), Tobías Juárez (22) y Gastón Saliega (19)

Luego del ataque letal, el grupo agresor se dispersó. Agentes de la fuerza de seguridad desplegaron un operativo en la zona y analizaron las cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir la huida e identificar a los agresores.

Quiénes son los cuatro detenidos por la muerte de Tomás Ezequiel Rojas

A partir del seguimiento de las imágenes, los agentes aprehendieron inicialmente a Emanuel Rivas, de 18 años. El joven fue localizado en las cercanías e identificado como parte del grupo que participaba del lanzamiento de piedras.

Posteriormente, la Justicia ordenó tres allanamientos de urgencia en el partido vecino de Esteban Echeverría, puntualmente en la localidad de Monte Grande. Allí se concretó la detención de otros tres acusados: Alan Montuelle (23), Tobías Juárez (22) y Gastón Saliega (19).

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Entre los aprehendidos, la hipótesis de los investigadores apunta a Alan Montuelle como el presunto autor material del proyectil que le causó la muerte a la víctima, aunque los peritajes buscan precisar la responsabilidad individual de cada acusado.

El cuerpo de la víctima permanecía en un hospital de la zona a la espera de ser trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora, donde se practicará la autopsia de rigor. La investigación quedó radicada en la UFI N°1 de Ezeiza, bajo la conducción de la fiscal Florencia Belloc, en una causa caratulada como homicidio.

BGD/ML