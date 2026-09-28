Un colectivo perdió el control en Palermo y se subió a la vereda: dos mujeres fueron hospitalizadas

El colectivo de la línea 29, circulaba por la avenida Coronel Díaz al 1600, entre Mansilla y Charcas, en Palermo, cuando protagonizó un violento accidente de tránsito alrededor de las 7 de la mañana. Se dirigía hacia el sur de la Ciudad cuando se desvió de su recorrido, subió a la vereda donde circulaban peatones, embistió a dos mujeres, destruyó parte del deck de un restaurante y chocó contra un árbol.

Según las primeras informaciones, el choque provocó importantes daños materiales. El frente y uno de los laterales del colectivo quedaron deteriorados, mientras que sobre la vereda quedaron restos del deck de madera y del mobiliario exterior de un restaurante.

Avenida Coronel Díaz al 1600, entre Mansilla y Charcas

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar para asistir a las personas afectadas por el accidente. De acuerdo con el reporte de emergencias, fueron atendidas cuatro personas y dos mujeres debieron ser trasladadas al Hospital Rivadavia.

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Las distintas informaciones publicadas durante la mañana consignaron edades diferentes para una de las mujeres, por lo que todavía no hay un dato uniforme sobre ese punto. Además, otras dos personas fueron atendidas por el SAME en el lugar y, en principio, no necesitaron ser trasladadas.

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Ahora la investigación apunta a determinar por qué el conductor perdió el control de la unidad y terminó desviándose hacia la vereda.

Hospital Rivadavia, donde fueron trasladadas las dos mujeres heridas tras el accidente

Una de las hipótesis difundidas durante las primeras horas sostiene que el chofer podría haberse desvanecido mientras manejaba, lo que habría provocado que perdiera el dominio del colectivo.

MV/LT