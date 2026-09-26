Insólito accidente en Rosario: iban al cine y los chocó una lancha en plena avenida

Un insólito choque que ocurrió este viernes en Rosario se volvió viral luego de que se conociera que el siniestro se produjo cuando una familia que se trasladaba en su camioneta hacia el cine fue impactada por una lancha en plena avenida.

El particular accidente se produjo alrededor de las 19hs de este viernes 25 de septiembre sobre la avenida Presidente Perón al 7300, zona oeste de Rosario, según indicaron fuentes policiales, donde un tráiler que transportaba una lancha sufrió un desperfecto y liberó la embarcación en plena avenida.

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Según trascendió la camioneta circulaba con normalidad en sentido contrario hasta que la embarcación impactó contra el vehículo en el que viajaban cinco integrantes de una familia con destino hacia el cine. En concreto, la lancha se desenganchó del tráiler, cruzó de carril y chocó contra la parte delantera de la camioneta.

"Se iban para la zona del shopping al cine y de golpe se vieron con la lancha encima, mi suegro pudo maniobrar y ellos están bien. Quedó en el carril contrario", relató en diálogo con Rosario 3 uno de los familiares de los ocupantes de la camioneta, quienes sufrieron algunos golpes leves pero ninguna herida de gravedad.

Tras el accidente, el tránsito sobre la avenida se vio interrumpido durante un par de horas para realizar las pericias de rigor. Posteriormente, las circunstancias en las que ocurrió el siniestro quedaron bajo investigación para determinar por qué la lancha se soltó del tráiler y si es que estaba siendo trasladada bajo todas las condiciones necesarias.

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Según indica la Ley Nacional de Tránsito Nº24.449, para trasladar embarcaciones por vía terrestre se debe cumplir estrictamente con la normativa que exige que todos los tráileres deben ser homologados y que si el tráiler y la lancha juntos no superan los 750 kg, se requiere tramitar un Certificado de Seguridad Vehicular (CSV) emitido por un ingeniero matriculado.

A partir del certificado, la DNRPA otorga una nueva chapa patente Mercosur oficial de fondo azul para el remolque. Asimismo, se recordó que, según el decreto vigente (196/2025), los tráileres Categoría 01 patentados puedan ser remolcados por cualquier vehículo tractor, sin atarse a un único auto específico.

AS./ EM