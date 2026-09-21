Tragedia en Misiones: dos muertos y cinco heridos tras un choque en la ruta 14

Dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras un choque ocurrido durante la madrugada de este lunes en San Vicente, Misiones. El siniestro involucró a dos camionetas y se produjo cuando una Volkswagen Amarok, conducida por un adolescente de 14 años, impactó contra otro vehículo y luego embistió a tres peatones.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del domingo, en la intersección de la ruta nacional 14 con la calle Democracia, frente a una estación de servicio. Según la información difundida, una Volkswagen Amarok conducida por Máximo Rivero circulaba hacia el sur cuando, por causas que todavía son investigadas, perdió el control y chocó contra otra camioneta.

En el segundo vehículo se encontraban José Rabe, de 27 años, y Joaquín Yoel Lange, de 18. Como consecuencia del impacto, Lange murió en el acto, mientras que el adolescente que conducía la Amarok fue trasladado al Hospital de San Vicente, donde falleció poco después.

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El reporte oficial del centro de salud indicó que José Rabe fue derivado a terapia intensiva con traumatismo grave de cráneo.

En la camioneta conducida por el menor también viajaba una adolescente de 16 años, quien sufrió traumatismo de cráneo y fracturas costales.

Tras la colisión, ambos vehículos terminaron desplazándose hacia la zona de la banquina y embistieron a tres personas que se encontraban en el lugar: Nahuel Ponte (23) presentó un traumatismo leve de cráneo; Nicolás Gutiérrez (23) tiene fractura expuesta y Kevin Aguirre Ferreyra (22), alojado en terapia intensiva con traumatismo abierto de tórax.

Los dos primeros son integrantes de Gendarmería Nacional, prestan servicios en el Escuadrón 49 de San Vicente y se encontraban de civil al momento del hecho.

En el lugar trabajó la División Criminalística de la Policía de Misiones con el fin de establecer la mecánica precisa del siniestro y la velocidad de circulación. Las autoridades continúan con las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades del suceso.

RM/ML