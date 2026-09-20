Un fuerte accidente de tránsito se produjo durante la madrugada de este domingo en el barrio porteño de Palermo, cuando un conductor perdió el control de su vehículo, chocó contra tres autos que se encontraban estacionados y terminó sobre la vereda, encajado entre un árbol y el frente de una vivienda.

El siniestro ocurrió sobre la calle Arévalo al 2900, entre Báez y Arce, y generó un importante operativo de emergencia. De acuerdo con la información difundida tras el hecho, el vehículo que protagonizó el choque fue una Hyundai Santa Fe de color gris, conducida por un hombre de 33 años, que no resultó herido.

La secuencia comenzó cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo. En su recorrido impactó contra tres automóviles que estaban estacionados sobre la calle. Como consecuencia de la fuerza de los golpes, los vehículos sufrieron importantes daños y se produjo una colisión en cadena.

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Después de embestir a los autos, la Hyundai Santa Fe continuó su trayectoria hasta subir a la vereda. El vehículo terminó detenido en una posición llamativa, entre un árbol y el frente de una vivienda, a pocos metros del lugar donde estaban estacionados los otros automóviles.

Los tres autos estaban vacíos

Uno de los datos que se conocieron después del accidente fue que los tres vehículos alcanzados por el choque no tenían ocupantes al momento del impacto. Esta circunstancia evitó que el episodio tuviera consecuencias personales de mayor gravedad, pese a la violencia de la colisión.

Las imágenes difundidas después del accidente muestran los daños provocados en los autos estacionados y la posición en la que quedó la camioneta sobre la vereda, prácticamente encajada contra el árbol y la fachada de la propiedad.

Ante la magnitud del episodio, vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia y rápidamente se desplegó un operativo en el lugar.

Hasta el lugar se trasladaron Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME para intervenir en el accidente y verificar el estado de las personas involucradas.

A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas heridas que necesitaran ser trasladadas a un hospital. Tampoco hubo ocupantes en los tres vehículos estacionados que fueron alcanzados por el automóvil.

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El operativo estuvo concentrado principalmente en asegurar la zona, asistir ante cualquier eventualidad y permitir el trabajo de los equipos que debían retirar los vehículos involucrados.

Por el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa por la que el conductor perdió el control de la Hyundai Santa Fe. Las circunstancias concretas del choque continúan bajo investigación.

Tampoco trascendieron, hasta el momento, detalles oficiales sobre la realización de un control de alcoholemia al conductor. Por eso, cualquier versión sobre una eventual presencia de alcohol u otra sustancia como factor desencadenante del accidente debe ser tomada con cautela hasta que exista información oficial.

El hecho volvió a poner el foco sobre los riesgos de los siniestros viales durante la madrugada en las calles porteñas. En este caso, la ausencia de personas dentro de los vehículos estacionados y de peatones en el sector evitó que el choque terminara con víctimas.

El accidente ocurrió en una zona residencial de Palermo y provocó daños materiales tanto en los vehículos alcanzados como en el espacio ubicado frente a la vivienda contra la que terminó el automóvil.

Mientras las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes, se aguarda que las pericias permitan establecer con precisión qué ocurrió antes del impacto, por qué el conductor perdió el control y cuál fue la mecánica exacta del choque. Por ahora, el dato confirmado es que el conductor salió ileso y que no hubo personas que necesitaran ser trasladadas por el SAME.

CS