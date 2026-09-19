Triple choque y vuelco en Liniers: un auto embistió a otros dos estacionados y el conductor terminó hospitalizado

Un impactante siniestro vial se registró durante las primeras horas de este sábado en el barrio porteño de Liniers, donde un automóvil que según testigos circulaba a alta velocidad perdió el control, y así terminó chocando a otros dos vehículos que se encontraban estacionados, para luego terminar volcando sobre el asfalto.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana sobre la calle Falcón y tuvo como protagonista a un Chevrolet Agile blanco, conducido por un hombre de 43 años. De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, el vehículo venía rápido y en determinado momento el conductor perdió el dominio y desencadenó una colisión en cadena ya citada.

Tres vehículos involucrados

Según la información difundida, el Chevrolet Agile impactó inicialmente contra un Renault Sandero rojo que se encontraba estacionado sobre la calle. Como consecuencia de la fuerza del choque, el Sandero fue desplazado y terminó golpeando a una camioneta Ford negra, perteneciente a los propietarios de un supermercado chino ubicado en la misma cuadra.

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Luego de los impactos, el Agile quedó completamente dado vuelta sobre la calzada. La violencia de la colisión provocó importantes daños en los vehículos involucrados y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

El conductor del Agile quedó atrapado dentro del habitáculo y no pudo abandonar el vehículo por sus propios medios. Ante esta situación, personal del Cuerpo de Bomberos intervino para realizar el rescate y poder retirar al hombre del interior del automóvil.

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El conductor, al Vélez Sarsfield

El hombre sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el vuelco y recibió asistencia médica en el lugar. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield para continuar con la atención y realizar los estudios correspondientes.

Debido a la necesidad de priorizar su asistencia médica y trasladarlo rápidamente al centro de salud, las autoridades no realizaron el test de alcoholemia en el lugar del accidente. El examen quedó previsto para efectuarse posteriormente en el ámbito hospitalario, junto con las pruebas toxicológicas correspondientes.

En paralelo, algunos vecinos y testigos del hecho se animaron a decir que el conductor mostraba signos de estar, presuntamente, alcoholizado. Sin embargo, ese señalamiento corresponde a testimonios recogidos tras el episodio y no implica una confirmación oficial de que el hombre haya conducido bajo los efectos del alcohol. La eventual presencia de alcohol u otras sustancias deberá determinarse mediante los análisis correspondientes.

El episodio quedó bajo investigación para establecer con precisión la mecánica del siniestro y las circunstancias en las que el conductor perdió el control del vehículo.

Entre los principales elementos que deberán ser analizados se encuentran la velocidad a la que circulaba el Chevrolet Agile, las condiciones en las que se produjo la maniobra y los resultados de los estudios médicos y toxicológicos.

Por el momento, el conductor permanece bajo atención médica, mientras se evalúan las consecuencias del choque y los daños ocasionados a los otros dos vehículos involucrados.