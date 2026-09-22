Cristian “Pity” Álvarez protagonizó un accidente de tránsito en Chacarita durante la madrugada de este martes 22, cuando su Volkswagen Bora chocó contra un Peugeot 208 que se encontraba en una estación de servicio. El hecho ocurrió alrededor de las 2:10 de la madrugada y ninguno de los dos conductores resultó herido.

El episodio ocurrió en una estación de servicio ubicada en avenida San Martín y Nicasio Oroño, en el límite entre Chacarita y La Paternal. Según la denuncia realizada por el conductor del Peugeot, un joven de 24 años, se encontraba en el lugar después de cargar combustible cuando el vehículo de Álvarez realizó una maniobra y terminó impactando contra su auto.

Las cámaras de seguridad de la estación de servicio registraron el momento del choque. En las imágenes se observa al Volkswagen Bora junto a uno de los surtidores y, posteriormente, una maniobra en reversa que terminó con el impacto contra el Peugeot que estaba detrás.

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Como consecuencia del choque, el Peugeot sufrió daños en el sector del acompañante y en la puerta trasera derecha. El conductor no sufrió lesiones y, según su relato ante la Policía, luego del impacto le pidió al otro conductor sus datos.

De acuerdo con la denuncia, el joven reconoció que el conductor del Bora era Pity Álvarez y le solicitó la documentación correspondiente. Siempre según su relato, el músico se retiró del lugar sin entregarle los papeles del vehículo ni sus datos personales.

Tras la denuncia, la Policía consultó el dominio del Volkswagen Bora y constató que estaba registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, nombre completo del cantante.

Además, fuentes oficiales citadas en relación con el caso señalaron que Álvarez no tendría licencia de conducir vigente al momento del accidente. El dato quedó incorporado a las actuaciones realizadas después del choque.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, encabezada por el fiscal Federico Jorge Taramelli, que dispuso una serie de actuaciones para determinar las circunstancias del episodio y las eventuales responsabilidades.

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El accidente se produjo mientras Álvarez atraviesa el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. El proceso judicial se encuentra actualmente en desarrollo y en las últimas semanas el músico había sufrido una descompensación durante una de las audiencias, por la que fue trasladado al Hospital Fernández y posteriormente recibió el alta.

RG