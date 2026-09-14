Juicio a Pity Álvarez: declaró la hija de la víctima y aseguró que su padre no tenía conflictos con el músico

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz tuvo este lunes un nuevo capítulo con la declaración de Jacqueline Guzzardi, hija de la víctima, quien aseguró que su padre no tenía ningún conflicto con el músico antes del crimen.

La joven, de 24 años, declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 y reconstruyó el encuentro que mantuvo con su padre el 11 de julio de 2018, horas antes de que fuera asesinado. Según relató, Díaz la visitó cerca de las 14.40, le llevó ropa, zapatillas y dinero y se encontraba en condiciones normales.

“Lo vi normal”, contó Guzzardi durante su declaración. También recordó que hablaron sobre las actividades que realizaría ese día y que, antes de irse, su padre le dijo que se cuidara y se portara bien.

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Consultada por la Fiscalía sobre si conocía algún conflicto entre su padre y Pity Álvarez, la joven fue contundente. “No, ninguno”, respondió.

El testimonio cobró relevancia porque la Fiscalía había solicitado su declaración para profundizar sobre las circunstancias previas al crimen, especialmente frente a la hipótesis planteada por la defensa de que Cristian Díaz habría ido a confrontar con Pity Álvarez.

Guzzardi también contó que mantenía contacto cotidiano con su padre y que conserva capturas de las conversaciones que tuvieron por WhatsApp entre el 11 y el 12 de julio de 2018. Durante su declaración, además, reveló que en el marco de la causa debió realizarse un estudio de ADN para determinar si era hija biológica de Díaz y el resultado fue negativo.

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““No sé si él lo sabía. Él siempre fue amoroso conmigo, atento”, sostuvo sobre el vínculo que mantuvo con su padre.

La defensa intentó anular el testimonio

Luego de la declaración, la defensa de Pity Álvarez pidió que se declarara la nulidad del testimonio de Guzzardi. El abogado Javier Baños sostuvo que se le había ocultado información a la defensa y cuestionó que la testigo supiera desde días antes que iba a declarar.

La Fiscalía rechazó el planteo. El fiscal Sandro Abraldes sostuvo que no hubo ocultamiento de prueba y que la testigo fue entrevistada sin indicarle qué debía declarar. La querella, representada por Fernando Burlando, también se opuso al pedido.

Finalmente, el tribunal rechazó la nulidad al considerar que no existía ninguna circunstancia que afectara la validez de la declaración. El presidente del tribunal cuestionó además la acusación de un supuesto “ocultamiento de prueba” y calificó esa afirmación como una de las alegaciones “temerarias” realizadas durante el planteo.

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La audiencia había comenzado con la declaración de profesionales del Cuerpo Médico Forense. Celminia Guzmán, quien examinó a Álvarez en octubre de 2018, tres meses después del crimen, señaló que en aquel momento el músico estaba “lúcido y orientado” y respondía correctamente las preguntas.

El juicio había permanecido suspendido durante una semana luego de que la defensa intentara recusar a los tres jueces del tribunal. La Cámara de Casación rechazó ese pedido y permitió que el debate continuara.

Al finalizar la jornada, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 16 de septiembre a las 12.

RG