El choque ocurrió en el paso a nivel de la calle Monteagudo, poco después de que el tren saliera de la estación Ramos Mejía con destino a Once. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el conductor del vehículo habría intentado atravesar las vías pese a que la barrera se encontraba baja.

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El automóvil, de color gris, fue alcanzado por la formación cuando cruzaba el paso ferroviario. Pese al riesgo que representó la maniobra, el impacto no fue de gran magnitud y el automovilista solamente sufrió algunos golpes menores.

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Tras el incidente, el conductor recibió asistencia en el lugar. Hasta el momento no se informó sobre otras personas heridas como consecuencia del choque.

Demoras y cancelaciones en el tren Sarmiento

Como parte del protocolo de seguridad, las autoridades debieron interrumpir temporalmente la energía eléctrica del sector para permitir la evacuación de los pasajeros que se encontraban a bordo de la formación.

La suspensión momentánea de la circulación generó complicaciones en uno de los principales corredores ferroviarios del oeste del conurbano bonaerense. Minutos después, el servicio pudo reanudarse, aunque continuó funcionando con demoras y cancelaciones.

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La formación involucrada había salido de la estación Ramos Mejía en dirección a Once. Antes de llegar a la terminal porteña, el recorrido debía continuar por las estaciones Ciudadela, Liniers, Villa Luro, Floresta, Flores y Caballito.

Los inconvenientes afectaron a los pasajeros que se trasladaban hacia la Ciudad de Buenos Aires durante la mañana. La interrupción inicial también tuvo repercusiones sobre el resto de las frecuencias programadas para la línea.

Pasajeros cuestionaron la maniobra del automovilista

Algunos usuarios que viajaban en la formación compartieron en las redes sociales videos grabados durante los minutos posteriores al choque. En las imágenes se observó la situación generada alrededor del automóvil y la interrupción del servicio.

Los pasajeros expresaron fuertes críticas contra el conductor por haber intentado atravesar las vías con la barrera baja. También cuestionaron que la maniobra pusiera en riesgo a quienes circulaban por la zona y provocara complicaciones para miles de personas que dependen diariamente del tren Sarmiento.

El paso a nivel de Monteagudo ya fue escenario de otros incidentes. Personas que transitan habitualmente por el lugar señalaron que las barreras permanecen bajas durante períodos prolongados debido a la elevada frecuencia ferroviaria.

Mientras se normaliza la circulación, se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales antes de comenzar el viaje y contemplar posibles demoras. El episodio volvió a poner el foco sobre el peligro de atravesar un paso ferroviario con las barreras bajas y la necesidad de respetar las señales de seguridad.

LV/ff