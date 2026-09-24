Choque entre gremios y Gobierno por la ANMAT: sindicatos denuncian freno a insumos críticos y el Gobierno lo desmiente

La aplicación de la Disposición 5461/2026 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del primer día hábil de septiembre abrió un nuevo frente entre gremios y Gobierno. Sobre todo, por los alcances de la disposición que los actores discuten, con dos posiciones totalmente enfrentadas.

Por un lado, una parte de los sindicatos de la CGT que están empapados en el sistema sanitario señalan que la entrada en vigencia de la norma fijó un cobro arancelario sobre el despacho a plaza de productos importados —calculado en un 1,5% sobre el valor FOB de la mercadería o del 1,25% para mayor volumen, con topes de hasta $12 millones— que terminó frenando trámites clave.

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Según argumentan, hubo una orden interna de no aceptar nuevas solicitudes de exención e invalidar las otorgadas, sumada a la falta de un código de pago operativo para el nuevo tributo que mantiene bloqueados los expedientes de medicamentos de alta complejidad e insumos Clase III y IV que no se producen en el país.

Asimismo, advirtieron que la medida choca con la Resolución 1388/97 del ministerio de Economía, que exime de derechos de importación y tasas a los productos destinados a personas con discapacidad, agregando una presión financiera crítica sobre las ya golpeadas obras sociales y prepagas.

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Ante la versión que salió de parte de obras sociales gremiales, que acusan un golpe a los trámites clave para pacientes que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), desde la ANMAT salieron a cruzar las denuncias y negaron de forma drástica que se hayan creado nuevos impuestos o eliminado exenciones.

En concreto, explicaron que la Disposición 5461/2026 no aumentó las alícuotas vigentes desde junio, sino que estableció “un tope máximo para corregir distorsiones en importaciones de gran volumen y brindar previsibilidad operativa a la industria”. Según supo este medio, en el oficialismo creen que fue un golpe innecesario e instrumentado por los sindicatos y obras sociales para obtener beneficios en medio de números que no cierran.

En este marco, desde el organismo aclararon que el esquema histórico de comercio exterior no prevé exenciones para los sujetos obligados y que las tasas son abonadas exclusivamente por personas jurídicas —como laboratorios, droguerías y empresas importadoras— y no por particulares.

"Vincular el establecimiento de un tope arancelario para empresas importadoras con la tramitación individual de un paciente con CUD carece de fundamento técnico y operativo", enfatizaron desde la ANMAT, al tiempo que aseguraron que todas las personas humanas con CUD no pagan esos cánones ni realizan gestiones comerciales de importación, garantizando que el funcionamiento de todos sus canales de atención se desarrolla con absoluta normalidad.

JPK/fl