La ANMAT prohibió la distribución, venta y uso de cualquier medicamento o producto médico de una marca específica

En la Disposición 5970/2026 que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, la ANMAT anunció que prohibió la venta y el uso de medicamentos o productos médicos producidos por una marca específica en toda Argentina tras recibir una denuncia.

Qué dice la Disposición 5970/2026

El texto comienza explicando que por una “denuncia recepcionada por el Departamento de Control de Mercado se conoció que la denunciante adquirió productos que contienen Ácido Tricloroacético 30%”.

Y agrega que “la denunciante acompañó las imágenes de las que surgen que el producto se presenta en un frasco cuya etiqueta señala ‘Caflab Applied Science. Ácido Tricloroacético 30%. Vol.: 10 ml. Vto.: 01/10/2025. Grado: R.A. www.caflab.ar’, consignando en su envase secundario: ‘Caflab Applied Science. Ácido Tricloroacético. Industria Argentina’, ‘Caflab Laboratorio de Biotecnología Disruptiva I+D+I. Int. C. Galván 1481, Luis Guillon, Bs. As. Argentina. [email protected]. Tel 4880-6564. Whatsapp 15-5949-5703. www.caflab.ar; Solución Tópica. INDICACIONES: Cáustico viral utilizado en la curación y remoción de verrugas, condilomas acuminado (infección producidas por papiloma humano -PVH-). Tratamiento de queratosis, tejido hiperplásico, cicatrices viriliformes y peelins en piel acnéica y gruesa’”.

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A continuación, se explica que “consultada la Dirección de Gestión de Información Técnica acerca de si los productos se encontraban registrados ante esta Administración Nacional informó que la firma “LABORATORIO CAFLAB” no estaba registrada en los rubros de Medicamentos, ni de Tránsito Interjurisdiccional de Especialidades Medicinales y de Productos Médicos y Productos Para Diagnóstico de Uso ‘In Vitro’ ni como Productos Cosméticos”.

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Además, “se envió consulta de habilitación y registro a la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires el cual informó que no se encontraba habilitado ante esa Dirección ningún establecimiento farmacéutico como Laboratorio CAFLAB APPLIED SCIENCE”.

Y, “asimismo, se constató que tampoco registraba habilitación o trámite de autorización un establecimiento farmacéutico ubicado en la calle Intendente Celestino Galván N° 1481, de la localidad de Luis Guillón, Partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires”.

Tras este procedimiento se llegó a la conclusión que “el producto denunciado y cualquier otra especialidad o preparación atribuida a la firma de referencia, carecen de autorización sanitaria para su elaboración, fraccionamiento o distribución en el ámbito de esa jurisdicción provincial”.

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Luego de todas esas verificaciones se decidió “prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de cualquier medicamentos o productos médicos identificados con la marca CAFLAB y/o CAFLAB APPLIED SCIENCE o que declaren haber sido elaborados por CAFLAB APPLIED SCIENCE cuya indicación de uso sea en medicina humana, hasta tanto obtengan su correspondiente autorización sanitaria”.

HM/DCQ