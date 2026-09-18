El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) puso en marcha una actualización en la plataforma digital Mi PAMI. Para operar en el sistema renovado, los afiliados deben completar un procedimiento de registro obligatorio desde sus teléfonos celulares o mediante el sitio web oficial mi.pami.org.ar. La medida abarca tanto a los nuevos usuarios como a las personas que ya contaban con una cuenta activa en la versión anterior del servicio.

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El proceso de alta consta de cuatro pasos consecutivos de validación. En primer lugar, la persona debe descargar la aplicación desde la tienda móvil de su dispositivo (Android o iOS) o ingresar al portal de internet. Luego, el sistema solicita cargar el número de Documento Nacional de Identidad, el sexo que figura en el documento, la clave de CUIL y el número de trámite impreso en el último DNI tarjeta.

En el caso del número de trámite, la institución precisó que se trata de una serie de 11 dígitos que comienza con cero. Esta secuencia se ubica en el frente del DNI, debajo del número principal, o en el reverso en las versiones más antiguas. Posteriormente, el usuario debe crear una clave personal de acceso y registrar un número de teléfono celular, al cual se envía un código de verificación de 4 dígitos vía mensaje de texto para finalizar el trámite.

La invalidez de las cuentas previas y el método de recuperación de clave

Una de las modificaciones centrales del nuevo esquema es la caducidad de los accesos generados con anterioridad. Quienes contaban con usuario en la aplicación previa o en el portal tradicional tienen que tramitar el registro desde cero, dado que los datos de ingreso anteriores dejaron de ser válidos para operar en el ecosistema renovado de la obra social.

Para quienes ya completaron la registración en la plataforma actual e inician sesión de manera habitual, el sistema requiere únicamente la carga de la clave de CUIL junto con la contraseña elegida. En aquellos casos donde se registren fallas técnicas o errores en los datos cargados al intentar ingresar, la entidad recomienda verificar los campos y comunicarse a través de los canales de contacto oficiales del organismo.

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Ante el olvido o la pérdida de la clave de acceso, el sistema contempla una herramienta de recuperación remota dentro de la pantalla de inicio. El afiliado debe presionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” y disponer de su CUIL y del teléfono móvil registrado. A través de este mecanismo, el organismo envía un nuevo código de validación por mensaje para verificar la identidad del titular y permitir la creación de un nuevo código de seguridad.

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