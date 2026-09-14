ANMAT prohibió un desinfectante e implantes médicos que representan "un alto riesgo para la salud de los potenciales usuarios"

A través de dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial la madrugada de este lunes 14 de septiembre, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció la prohibición de un desinfectante de superficies y de implantes médicos que significan “un alto riesgo para la salud de los potenciales usuarios”

Qué dice la Disposición 5730/2026

Según la Disposición 5730/2026, “en virtud de denuncias se tomó conocimiento sobre la comercialización de productos domisanitarios de marca ‘Clean On’ sin registro ante esta Administración Nacional”.

Para luego sumar que “se informó que el producto mencionado se encontraba registrado ante esta ANMAT por la firma Nolor S.R.L. – RNE N° 020049018- como desinfectante de superficies de marca Clean On con RNPUD N° 0250001; sin embargo, el rótulo de la muestra no coincide con los aprobados por la Disposición ANMAT N° 5224/2023”.

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Y detallan: “Entonces, el citado Servicio informó que las inscripciones de estas empresas en el Registro Nacional de Establecimiento domisanitario (RNE) fueron dadas de baja y, por ende, también los registros de los productos, mediante las Disposiciones ANMAT N° 454/2024 y 4452/2022, respectivamente. Que en lo que respecta al rótulo 1 no figura la dosis de uso y el rótulo 2 no fue presentado ni aprobado en el registro del producto”.

El organismo luego aclara que “por acta ACTA-2026-62042126-APN-DVPS#ANMAT, los representantes de la firma reconocieron el rótulo de la denuncia como propio; sin embargo, la firma declaró que no había comercializado el producto sin datos de lote ni vencimiento, en tanto el rótulo 2 no fue reconocido como propio por la firma”.

Calidad de vida: el verdadero objetivo

Y suma: “Por todo lo expuesto, el producto desinfectante de superficies de marca Clean On, habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no es la titular ante ANMAT, por lo que correspondería a un producto ilegítimo”.

En ese punto, aclaran que “tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados”.

Finalmente, el documento comunica la decisión de prohibir “el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos domisanitarios, sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, y con un segundo rótulo de la marca “Clean On” y gráficas de microorganismos”.

Qué dice la Disposición 5738/2026

ANMAT comenzó una investigación donde encontró “productos médicos presuntamente vencidos de los que se desconoce su condición de elaboración y se evidencia una maniobra de manipulación y reacondicionamiento por lo cual es necesario alertar a la población y a los profesionales de la salud”.

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El organismo aclaró que, “al tratarse de productos médicos falsificados, vencidos y reacondicionados, con fechas de vencimiento vigentes, que declaran haber sido esterilizados por la firma BIO ASIST para el cliente IMPLANT’S, todo ello deviene en un alto riesgo para la salud de los potenciales usuarios”.

Por ese motivo se decidió prohibir “el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de cualquier producto identificado como: ‘tornillo acondicionado individualmente’ con la denominación ‘BIO ASIST – IMPLANTS’”.