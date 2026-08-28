La ANMAT retiró del mercado todos los productos de una marca de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el territorio argentino los productos de limpieza de la marca Qualibest, luego de comprobar que eran promocionados y comercializados sin los registros sanitarios correspondientes.

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La decisión fue formalizada mediante la Disposición 5292/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida alcanza a todos los lotes de todos los productos domisanitarios Qualibest y permanecerá vigente hasta que su situación sea debidamente regularizada.

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Qué productos de limpieza Qualibest prohibió la ANMAT

La prohibición comprende los artículos identificados como limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y productos para el acabado de superficies. También incluye cualquier otro producto domisanitario comercializado bajo la marca Qualibest.

En concreto, la ANMAT ordenó prohibir su uso, comercialización, publicidad y distribución, tanto en establecimientos físicos como en plataformas de venta electrónica de todo el país.

La resolución no se limita a una presentación, variedad o partida determinada. Por el contrario, abarca todos los lotes y la totalidad de los productos de la marca, debido a que el organismo no pudo verificar que contaran con registros vigentes.

Por qué la ANMAT retiró del mercado los productos Qualibest

La investigación comenzó a partir de tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios. Durante esos controles, las autoridades detectaron que los artículos Qualibest eran promocionados en páginas especializadas en productos de limpieza y sitios de comercio electrónico.

Al consultar sus registros, la ANMAT comprobó que los productos ofrecidos no se encontraban inscriptos ante el organismo. Tampoco pudo identificar un establecimiento habilitado que figurara como responsable de su elaboración y comercialización.

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La Autoridad Sanitaria de la provincia de Buenos Aires también fue consultada durante las actuaciones. Según consta en la disposición, esa dependencia informó que los productos involucrados tampoco estaban registrados en la jurisdicción bonaerense.

Qué ocurrió con las empresas vinculadas con Qualibest

Los registros oficiales conservaban antecedentes de productos Qualibest que habían sido inscriptos oportunamente por las empresas Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L.. Sin embargo, ambas firmas ya no poseen inscripciones vigentes en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios.

La habilitación de Quali Química S.R.L. fue dada de baja mediante la Disposición ANMAT 454/2024, mientras que la correspondiente a Química Erpe S.R.L. había sido cancelada por medio de la Disposición 4452/2022. Como consecuencia, también quedaron sin vigencia los registros de los productos asociados con esas empresas.

El organismo remitió una notificación al domicilio de Ciudadela, partido bonaerense de Tres de Febrero, donde habían funcionado las dos firmas. El objetivo era advertir que se estaban comercializando productos presuntamente vinculados con ellas sin autorización sanitaria, pero la comunicación no recibió respuesta.

Los riesgos de comprar productos de limpieza sin registro

La falta de inscripción impide conocer y verificar oficialmente las condiciones en las que fueron fabricados los productos, así como su composición y formulación. Por ese motivo, la ANMAT señaló que no puede garantizar su calidad, seguridad ni eficacia.

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Los productos domisanitarios deben proceder de establecimientos habilitados y contar con registros sanitarios antes de ser comercializados. Estos controles permiten evaluar su composición, identificar al responsable y comprobar que la información incluida en los envases se ajuste a la normativa vigente.

La prohibición fue adoptada con carácter preventivo para proteger a los posibles usuarios. Además, la ANMAT comunicó la medida a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a las áreas nacionales vinculadas con la defensa del consumidor y el control comercial.



LV