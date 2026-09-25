El video de la increíble reacción de los vecinos a los fuertes estruendos del avión que volvió a Ezeiza

A las 23:57 del jueves 24, fuertes estruendos se escucharon en distintos puntos de la zona sur del conurbano y sorprendieron a los vecinos, que en algunos casos salieron a mirar qué ocurría y registraron el momento con sus celulares. Las imágenes muestran que algunos se dieron un susto mayúsculo y salieron corriendo sin entender qué estaba pasando.

En uno de los videos, que toma un esquina donde funciona un quiosco, se puede observar la reacción de los vecinos ante los fuertes ruidos en el cielo, mientras intentaban determinar de dónde provenían e incluso corrían sin rumbo para refugiarse. El episodio generó desconcierto y rápidamente comenzó a comentarse en redes sociales.

Los sonidos estaban relacionados con un vuelo de Aerolíneas Argentinas que había despegado desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Madrid. Se trataba del vuelo AR1132, que había iniciado su recorrido durante la noche.

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Poco después del despegue, la tripulación detectó un inconveniente en uno de los motores y tomó la decisión de regresar al aeropuerto de origen. La aeronave permaneció algunos minutos en vuelo antes de retornar a Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes.

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Según explicó la compañía, el desperfecto estuvo asociado a un fenómeno conocido como compressor stall, que puede producir fuertes estruendos debido a una alteración en el flujo de aire dentro del motor.

Desde Aerolíneas Argentinas señalaron que no hubo fuego en el motor ni se declaró una emergencia. Una vez en tierra, el avión fue revisado y los pasajeros continuaron posteriormente su viaje hacia Madrid en otra aeronave.

Los estrauendos se escucharon con nitidez en las localidades cercanas al aeropuerto, como Monte Grande, El Jagüel y Ezeiza.

LT