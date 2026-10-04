Cepal y política exterior

El Secretario Ejecutivo de la Cepal, José M. Salazar-Xirinachs, presentó en Río de Janeiro el informe “Rupturas y oportunidades, propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en una nueva era geopolítica” que fuera elaborado por una Comisión de 13 miembros creada en 2024 presidida por los expresidentes Michelle Bachelet e Iván Duque. Esta reunión es parte de una prolongada gira que las autoridades del organismo realizarán por la región para dar a conocer las conclusiones de la investigación.

La publicación contiene 10 propuestas entre las cuales se destacan la utilización de los abundantes recursos naturales de la región como herramientas estratégicas de negociación, fortalecer la integración y cooperación regionales, evitar alineamientos rígidos, fortalecer la capacidad de análisis geopolíticos y diversificar las alianzas y dar prioridad a la cooperación funcional.

En el punto de análisis geopolítico recomienda a los países una política exterior que “frente a la rivalidad entre los Estados Unidos y China, la región construya coaliciones de geometría variable según cada tema, sin alinearse con un solo socio o bloque”. Esta sugerencia en una publicación financiada por el organismo constituye una novedad; la recomendación en política exterior excede la función técnica para la que fuera creado en 1948 teniendo en cuenta que este tema ha sido siempre una prerrogativa soberana y más aún cuando se conoce que a partir de esa rivalidad los países han optado por diferentes alineamientos.

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En la presentación, el Secretario Ejecutivo Salazar sostuvo que la crisis financiera de 2008/9 y el Covid lo impulsaron a proponer una agenda para desarrollar herramientas que “acompañaran a los países de la región a navegar las nuevas circunstancias”. En ese contexto destacó las contribuciones “cepalinas” del pasado como “centro-periferia”, la teoría del deterioro de los términos del intercambio y “la llamada restricción externa del desarrollo”. Sin embargo, ese reconocimiento no tuvo en cuenta que las propuestas de impulsar el crecimiento endógeno fundadas también en razones ideológicas de esa época crearon barreras y retrasó la inserción de la región en la economía global con sus consecuencias negativas para la modernización tecnológica. La posición de creer que la “contradicción principal” residía en la relación “norte-sur” impidió enfocarse en la necesidad de impulsar cambios estructurales internos y políticas para captar inversiones externas como más tarde haría sin prejuicios la región asiática. No se generaron ventajas comparativas, provocaron un retroceso en el posicionamiento global y un estancamiento en el progreso social. Un informe del BID considera que la productividad laboral en América Latina equivale apenas al 26% a la registrada en Estados Unidos; en Asia Oriental es 64%.

La decisión de la Cepal de rescatar los “recursos naturales como herramientas estratégicas” llama la atención cuando durante mucho tiempo sus efectos eran considerados negativos por razones de enclave, medio ambiente y regresión en la distribución del ingreso. La ex Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, se dedicó durante su mandato a criticar el “modelo extrativista” porque “concentra la riqueza en pocas manos y apenas tiene innovación tecnológica”. En esos años, la Cepal, acorde con la situación política, ponderó una agenda social descartando los efectos positivos que el “extrativismo” tuvo para el desarrollo del país donde se asienta el organismo.

La persistencia de las conflagraciones en Ucrania y Medio Oriente, sumado a la ruptura del orden multilateral y la aparición disruptiva de nuevas tecnologías, obligarán a acelerar los esfuerzos para enfrentar estos desafíos mediante el aumento de la inversión, la productividad y una inserción inteligente en la economía global. La Cepal podría brindar colaboración técnica sin arroparse en recomendaciones que parecieran estar de moda en muchos órganos de las Naciones Unidas.

*Diplomático.