Tras quedar firme la condena, desarrollista fue detenido en un bar del centro de Córdoba

Ayer jueves, 1 de octubre, un policía de la Dirección General de Investigaciones ingresó a la cafetería El Vergel ubicada en Duarte Quirós al 600. Era uno de los comisionados encargado de capturar a Jorge Pablo Zalazar (62) , ingeniero y desarrollista inmobiliario condenado en el año 2024 por la Cámara 10a. del Crimen.

Detectó a Zalazar en el lugar, se acercó, le preguntó su identidad y le comunicó que quedaba detenido. Del bar pasó al complejo penitenciario de Bouwer.

El 18 de septiembre pasado, la Cámara había dispuesto la ejecución inmediata de la pena privativa de la libertad luego de que el Tribunal Superior confirmó la sentencia condenatoria. En ese marco ordenó el allanamiento de su departamento ubicado en un complejo de Avenida Colón al 4.800, donde fijó domicilio.

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Zalazar debe cumplir una pena de 7 años y 6 meses de prisión tras haber sido declarado responsable de ser jefe de una asociación ilícita y coautor de 123 hechos de estafa. Los clientes que creyeron en él y compraron departamentos en pozo sufrieron un perjuicio superior a los US$ 5,2 millones.

Para cumplir la totalidad de la pena le faltan 4 años, 6 meses en la cárcel, de los cuales se requieren 2 años para pedir libertad condicional.

La Cámara aclaró que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del propio TSJ, la eventual presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema carece de efecto suspensivo, por lo que la condena pasó a ser plenamente ejecutable.

Gabetta también detenido

Además de Zalazar, la semana pasada el arquitecto villamariense Hugo Daniel Gabetta también fue apresado. Había sido condenado a 3 años y 4 meses de prisión. Durante la investigación inicial, estuvo en prisión preventiva entre marzo de 2016 y junio de 2017. Según los últimos cómputos, debe aún cumplir parte de la pena que finalizará el 19 de octubre de 2028.

Hugo Gabetta.

Una máquina defraudatoria

La red ilícita que terminó en las condenas mencionadas estuvo encabezada por el ingeniero Jorge Pablo Zalazar, su esposa Gladys Marisa Cugnini y su hija Delfina del Mar Zalazar. A través de la figura de fideicomisos inmobiliarios y de la empresa constructora Derante SA montaron un esquema de estafas inmobiliarias continuadas (edificios Toulouse I a VI, Riveras del Suquía, Pasaje Valtodano, entre otros).

Vendían departamentos "en pozo" cobrando sumas en dólares, pesos, vehículos o terrenos, sabiendo que nunca los entregarían. Para justificar los incumplimientos contractuales, el arquitecto de la organización, Hugo Daniel Gabetta, elaboró deliberadamente planos en infracción al Código de Edificación con el propósito de provocar la clausura municipal y alegar causas ajenas a su voluntad.

El perjuicio directo documentado a más de un centenar de víctimas llegó a un total aproximado de US$ 5.205.500, $2.047.150 y € 6.000.