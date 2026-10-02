Aumentó el consumo de huevos y productores advierten "no comprar en la calle”

El consumo de huevos creció en los últimos meses y llevó a que la demanda interna supere la disponibilidad en algunos momentos, pese a que la producción tuvo un buen desempeño durante el año. Según explicó Eduardo Herrero, parte de los huevos también se está destinando al mercado externo.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el productor señaló que la demanda aumentó por la incorporación del huevo en distintas comidas del día. “Estamos en este momento con un poquito de faltante a pesar de la mucha producción porque estamos mandando mucho afuera también, lo que sucede es que la demanda nuestra interna se ha acrecentado un montón”, explicó Herrero.

Qué mirar al comprar

Herrero recomendó prestar atención al lugar donde se compran los huevos y a las condiciones en las que se encuentran, especialmente cuando se ofrecen en la vía pública. “Lamento mucho la situación económica, la cantidad de gente que se la tiene que rebuscar para trabajar, pero no compren huevo en la calle”, sostuvo. Según explicó, uno de los principales problemas es la exposición directa al sol: “El sol lo destruye al huevo, le hace mucho mal”.

El productor también diferenció la venta callejera de la que realizan los supermercados. “En el super el Maple viene cerrado y te lo cobran, como si fuera un huevo grande y te encuentras un huevo de 50 gramos”, señaló. El huevero explicó que el huevo normalmente "tiene entre 28 y 30 días, bien, para que esté bien. Puede durar un poquito más o un poco menos, depende de la temperatura". También cuestionó la posibilidad de conocer con certeza la antigüedad del producto únicamente por el sello.

El Centro de Almaceneros advirtió por el impacto de la inflación: “El bolsillo de la gente cada vez está más vacío”​

Herrero explicó que existen seis tamaños de huevos, aunque la clasificación comercial habitual va del número 4 al número 1. “Los huevos normalmente los clasificamos del 4 al 1. El 4 sería un chico, el 3 un mediano, el 2 un mediano grande y el 1 un grande”, detalló. Además, mencionó el huevo bolita, correspondiente a la primera postura de la gallina, y el huevo súper o de doble yema, que aparece cuando la gallina alcanza mayor tamaño.

La clasificación se realiza mediante una máquina que pesa los huevos y los distribuye. Según detalló, "un maple número 4 pesa 1,6 kilos, el número 3 pesa 1,8 kilos, el número 2 llega a los 2 kilos y el número 1 alcanza los 2,2 kilos".

El productor también explicó que los maples mantienen la capacidad de 30 unidades, pero existen diferentes tamaños según el huevo que contienen. "El más pesado normalmente los vendemos en todos los lugares en dos maples de 30, pero ponemos en cada maple 15. Los ponemos salteados uno de por medio por el tema del tamaño. Que no entran para que no se rompan.”

Huevos de gallina libre

Otro de los temas fue la diferencia entre los huevos provenientes de gallinas criadas en libertad y los de gallinas en jaula. Además, marcó una diferencia que puede observarse al romper el huevo. “La gallina de jaula, que no es mal huevo para nada, te aclaro, es una yema clarita, amarilla. El huevo de granja, de gallina libre, la yema es totalmente naranja”, afirmó.

Herrero contó que trabaja con gallinas libres y que este tipo de producción requiere una superficie mayor. “En lo que vos ponés en un galpón de 15 por 25 ponés 30.000 gallinas, yo tengo un galpón de 15 por 30 y una hectárea de espacio y tengo 6.000”, explicó.

Arranca la Oktoberfest 2026 en Villa General Belgrano: precios, grilla y todo lo que hay que saber

El productor cerró la entrevista con una comparación que utiliza con sus clientes para mostrar la diferencia entre los productos. “Yo cuando a mí llega algún cliente al negocio y me dice, oye, pero mire, usted no tiene las 9.000 y yo le pagué 6.000, bien, deme un huevo, agarro un huevo cualquiera mío, lo rompo a los dos y le digo, 'acá está la diferencia'”.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa “Es Por Acá”, conducido por Juan Bernaus y Julieta Fantini.