Argentina pone precio a la ciudadanía: US$350.000 para un solicitante y US$500.000 para una familia

El Gobierno nacional anunció en París la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina,un esquema que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina a cambio de realizar determinados aportes al Tesoro Nacional o suscribir un título público especialmente creado para el programa. Las solicitudes comenzarán a recibirse durante el cuarto trimestre de 2026.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la sede de la Embajada argentina en París, a cargo del embajador Ian Sielecki, en el marco de la Argentina Week París, una iniciativa orientada a presentar ante inversores internacionales las oportunidades que ofrece el país.

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Durante la presentación, Caputo afirmó que el nuevo programa busca “captar aún más la atención del mundo” y señaló que la iniciativa comenzó a gestarse hace dos años, a partir del interés que, según explicó, manifestaron distintos sectores por acceder a la ciudadanía argentina.

El ministro vinculó las expectativas depositadas en el programa con la situación geopolítica de la Argentina y con la proyección internacional del presidente Javier Milei. “Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo”, sostuvo Caputo, al plantear que el objetivo es continuar fortaleciendo los vínculos del país con el exterior y proyectar internacionalmente el valor de la ciudadanía argentina.

Caputo también destacó que existen esquemas de ciudadanía por inversión en otros países y aseguró que el Gobierno trabajó durante los últimos dos años junto con firmas internacionales especializadas para incorporar prácticas utilizadas en esos programas.

Cuánto habrá que invertir para acceder a la ciudadanía

El programa contempla dos alternativas para el solicitante principal. La primera consiste en un aporte directo, no reembolsable, de US$350.000 al Tesoro Nacional. La segunda opción será la suscripción de un título público por US$800.000, creado específicamente para el esquema de ciudadanía por inversión.

El programa también contempla a los integrantes del grupo familiar. El cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de US$100.000 al Tesoro Nacional.

Para los hijos menores de 18 años, en tanto, el aporte previsto será de US$25.000. De esta manera, un grupo familiar integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores de edad podría acceder al programa mediante aportes por un total de US$500.000.

El esquema había comenzado a tomar forma en 2025, cuando el Gobierno modificó el régimen de ciudadanía para incorporar la posibilidad de que extranjeros que acrediten una inversión considerada relevante puedan solicitar la ciudadanía argentina sin necesidad de cumplir previamente con el requisito general de residencia.

Un proceso con controles sobre los inversores

El acceso a la ciudadanía no será automático una vez realizado el aporte. El Gobierno estableció un proceso de evaluación que estará liderado por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que deberá analizar cada solicitud y elevar una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones.

Entre los controles previstos se encuentran la verificación de identidad, la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, el análisis patrimonial y financiero, la evaluación del riesgo jurisdiccional, la revisión de antecedentes penales y reputacionales y el historial migratorio.

Además, intervendrán distintos organismos públicos, entre ellos la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.

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La normativa vigente establece que la Agencia puede requerir informes a distintos organismos públicos y privados para determinar si el otorgamiento de la ciudadanía podría representar un riesgo para la seguridad o los intereses nacionales. Una vez concluida esa evaluación, la Agencia deberá recomendar la aprobación o el rechazo del pedido a Migraciones. La Dirección Nacional de Migraciones será finalmente la encargada de aprobar o rechazar cada solicitud.

Los fondos deberán ingresar por el sistema financiero formal

Otro de los ejes del programa será el control del origen y la circulación de los recursos. El Gobierno informó que todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares vigentes en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera. De acuerdo con la comunicación oficial, los recursos obtenidos a través del programa tendrán como destino fortalecer la posición fiscal y financiera de la Argentina.

El diseño del programa, según explicó el Gobierno, incorpora estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La evaluación buscará determinar, entre otros aspectos, la identidad del solicitante, el origen de los recursos, sus antecedentes y su perfil de riesgo. El Gobierno señaló que el objetivo es preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional asociado a la ciudadanía argentina.

Con el anuncio realizado en París, el Gobierno avanza ahora en la implementación operativa del esquema. La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026, con un modelo que combina la captación de capital extranjero con controles sobre el origen de los fondos y los antecedentes de los solicitantes.