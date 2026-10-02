Buttié y las elecciones en Brasil: "Lo único seguro es el balotaje; Lula llega como favorito por escaso margen"

A dos días de las elecciones presidenciales en Brasil, el analista político y titular de la consultora CB, Cristian Buttié, afirmó que el único escenario que hoy aparece consolidado es la realización de un balotaje entre Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, aunque consideró que el actual presidente llega con una leve desventaja de cara a esa instancia.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Buttié explicó que las últimas mediciones muestran una diferencia reducida entre ambos candidatos y remarcó que la clave no estará solo en la intención de voto, sino también en el nivel de rechazo que despierta cada uno.

"Lula no estaría llegando a ganar en primera vuelta, pero el dato que hay que seguir de cerca es el 'nunca votaría'. Con estos números, la tendencia marcaría que, en una elección muy ajustada, Lula sería el favorito", señaló.

Según detalló, en los estudios realizados por su consultora el rechazo hacia Bolsonaro alcanza el 52,9%, mientras que el de Lula se ubica en 50,4%, una diferencia que, a su entender, podría inclinar la balanza en una eventual segunda vuelta.

La participación y el "voto vergüenza"

Buttié también identificó dos factores que podrían modificar el resultado electoral: el nivel de participación y el denominado "voto vergüenza".

Respecto al primero, sostuvo que una menor concurrencia favorecería al Partido de los Trabajadores, mientras que una participación más alta beneficiaría al actual mandatario. "A menor participación, mejor para Lula; a mayor participación, mejor para Bolsonaro. Ese va a ser un dato clave para seguir durante toda la jornada electoral", afirmó.

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Sobre el llamado voto vergüenza, coincidió en que existe, aunque consideró que en escenarios de fuerte polarización pesa todavía más el voto construido desde el rechazo. "La gente no define primero lo que quiere; lo primero que define y lo más fuerte al momento de votar es lo que nunca votaría y a qué se opone".

"Las sociedades se están tornando dicotómicas"

"Las sociedades se están tornando dicotómicas. O sos de Boca o de River; no hay margen para otra cosa", describió.

En ese sentido, consideró que la polarización responde tanto al accionar de la dirigencia política como a procesos internacionales que profundizan la confrontación. "La política ha fallado para que la sociedad se torne de esta manera. Todo el tiempo se fortalece este clima de grieta y eso termina impactando en la opinión pública".

Consultado sobre las implicancias para Argentina, Buttié relativizó la idea de que una victoria de Bolsonaro represente necesariamente una ventaja para el presidente Javier Milei.

"Yo soy partidario de que no le conviene nada. Brasil es la novena economía del mundo y el aliado estratégico del Cono Sur para Estados Unidos. Hay que respetar esos rangos", afirmó.

"La última elección terminó 51 a 49. Yo no veo mucha distancia respecto de ese escenario; lo que sí veo es una agudización de la confrontación", concluyó.