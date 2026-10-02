Arranca la Oktoberfest 2026 en Villa General Belgrano: precios, grilla y todo lo que hay que saber

Desde este viernes 2 de octubre, Villa General Belgrano volverá a convertirse en el epicentro de una de las celebraciones más convocantes del calendario turístico cordobés con el inicio de la 63ª edición de la Oktoberfest Argentina, que este año se desarrollará durante siete jornadas distribuidas en dos fines de semana y espera movilizar a miles de visitantes en el Valle de Calamuchita.

La tradicional Fiesta Nacional de la Cerveza tendrá lugar en el Bosque de los Pioneros, donde se montó un predio con dos escenarios y 32 stands dedicados a la cerveza y la gastronomía, además de espacios destinados a espectáculos y actividades culturales.

El cronograma se extenderá del 2 al 4 de octubre y luego continuará del 9 al 12, aprovechando el fin de semana largo por el feriado del lunes.

Una grilla con rock, cuarteto, pop y espectáculos tradicionales

Como ocurre desde hace algunos años, la programación combinará las expresiones típicas de las colectividades centroeuropeas con artistas de alcance nacional.

Entre los principales shows anunciados se encuentran:

- Viernes 2: Turf.

- Sábado 3: Las Pastillas del Abuelo y Magui Olave.

- Domingo 4: Lightplay, banda tributo a Coldplay, junto a un espectáculo de highline.

- Viernes 9: Divididos y Los Caligaris.

- Sábado 10: Ulises Bueno y Planeador V.

- Domingo 11: El Plan de la Mariposa y Los Herrera.

- Lunes 12: Nene Nena, homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A la propuesta musical se sumarán agrupaciones de danzas típicas, orquestas, colectividades y los tradicionales desfiles por las calles de la localidad, uno de los momentos más característicos de la celebración.

Cervezas, gastronomía típica y tradición

Además de los espectáculos, uno de los principales atractivos volverá a ser la oferta gastronómica, con platos inspirados en la cocina centroeuropea y una amplia variedad de cervezas artesanales e industriales.

Entre las opciones que estarán disponibles figuran bernas con chucrut y papas, tablas de fiambres, lomitos, hamburguesas, choripanes, pizzas, tortas y papas fritas, además de chopps de distintos tamaños y bebidas sin alcohol.

También se mantendrán los rituales tradicionales de la fiesta, como el espiche de cerveza, junto con los desfiles de vecinos y delegaciones vestidos con trajes típicos.

Entradas y abonos

Las entradas pueden adquirirse por jornada o mediante abonos para cada fin de semana.

Los vecinos de Villa General Belgrano tendrán ingreso gratuito, mientras que los residentes del departamento Calamuchita podrán acceder a un abono especial para todas las jornadas. También se ofrecen abonos generales para cada uno de los dos fines de semana y entradas individuales con valores que varían según el día y el sector elegido.

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