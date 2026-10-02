El Centro de Almaceneros advirtió por el impacto de la inflación: “El bolsillo de la gente cada vez está más vacío”

La inflación de septiembre habría superado el 2%, según los primeros relevamientos del Centro de Almaceneros, mientras el consumo continúa sin mostrar señales claras de recuperación. Germán Romero, titular de la entidad, advirtió que el deterioro del poder adquisitivo también está modificando la alimentación de las familias.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Romero explicó que los primeros datos del informe mostraban una suba impulsada principalmente por alimentos, indumentaria y calzado. “La inflación está, lamentablemente, estabilizada en el 2%”, sostuvo. El dirigente remarcó que, más allá de algunas décimas por encima o por debajo, el problema central continúa siendo el impacto sobre los ingresos. “El bolsillo de la gente cada vez está más vacío y se hace más difícil sostener las familias”, afirmó.

Menos carne y más alimentos económicos

Uno de los cambios que más preocupa al Centro de Almaceneros es el que se registra en los hábitos alimentarios. Según Romero, el consumo de carne vacuna cayó un 42%, mientras que el de pollo aumentó un 12% y el de cerdo también mostró una suba.

Sin embargo, el reemplazo no alcanza para compensar la caída de la carne vacuna. “La carne se reemplazó por otros productos más económicos que van a generar mayor sensación de saciedad, como son los hidratos de carbono, que en realidad nos están nutriendo, es decir, se consumen mucho más papas, mucho más fideos, las verduras de hojas verdes y frutas cayeron estrepitosamente.”, explicó Romero.

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Dentro de este escenario, el huevo aparece como una de las pocas fuentes de proteína cuyo consumo aumentó. “Para una familia tipo, está estipulado según la tabla de nutrición que utiliza incluso el INDEC 24 huevos por mes, y en realidad el promedio es de 140 huevos por mes.” Pero el dato que más preocupa, según el dirigente, es el recorte directo de alimentos. “El problema mayor es el recorte de porciones en los adultos y en menores de edad y principalmente el recorte de unas ingestas diarias”, afirmó.

El consumo no repunta

Romero también señaló que el deterioro de los ingresos se refleja en las ventas de los comercios de cercanía. Según menciono, las ventas en volumen registraron una caída interanual del 8,5%. “El problema central, el eje, son las familias, pero indudablemente todo el arco productivo está en severos problemas porque las ventas no se recuperan”, sostuvo.

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El dirigente vinculó esta situación con la evolución de los salarios y las negociaciones paritarias. “No todos los sindicatos superan la inflación, no acompañan, entonces se va limando el poder adquisitivo de las familias.” Romero consideró que una inflación cercana al 2% mensual no puede interpretarse como un escenario de baja inflación. “Un 33% de inflación anual es una locura”, sostuvo al referirse al nivel interanual que proyectaba para el período.

Desde el Centro de Almaceneros esperaban cerrar el relevamiento entre el 2 y el 3 de octubre para difundir el informe definitivo. Por el momento, Romero anticipó los primeros números y advirtio sobre el escenario que viene: “Las perspectivas no son buenas”.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa "Pensavalle informa" con Mario Pensavalle y Viviana Villalba.