Los bancos cerrarán durante cinco días: cuándo no abrirán las sucursales en Córdoba

Las sucursales bancarias de todo el país tendrán cinco días consecutivos sin atención presencial durante la segunda semana de noviembre. El cierre comenzará el viernes 6, por el Día del Bancario, y se extenderá hasta el martes 10 inclusive, a partir de la combinación de feriados y una disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El cronograma comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Bancario. Durante esa jornada no habrá atención al público en las entidades financieras del país. La fecha conmemora la fundación de la Asociación Bancaria, ocurrida el 6 de noviembre de 1924. El artículo 50 del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75 establece para esa jornada las normas correspondientes a los feriados nacionales.

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Después llegarán el sábado 7 y domingo 8, días en los que las sucursales permanecen cerradas habitualmente. El lunes 9 tampoco habrá actividad debido al feriado nacional dispuesto por el Gobierno por la visita del Papa León XIV.

Qué pasa en Córdoba

En Córdoba habrá una particularidad adicional. El martes 10 de noviembre también fue declarado feriado en la provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por las actividades previstas durante la visita de León XIV. A su vez, el Banco Central estableció esa fecha como feriado bancario nacional, por lo que las sucursales permanecerán cerradas en todo el país.

La visita oficial del papa León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Las jornadas especiales fueron establecidas en relación con los operativos de seguridad, logística, circulación y organización vinculados con la presencia del pontífice.

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El cierre de las sucursales no implica la suspensión de todos los servicios bancarios. Durante esos días continuarán disponibles los canales electrónicos para realizar distintas operaciones. Los usuarios podrán hacer transferencias, pagos de servicios y consultas mediante homebanking y aplicaciones móviles. También seguirán funcionando los cajeros automáticos para extracciones, transferencias, pagos y otras operaciones.

Las tarjetas de débito y crédito y las billeteras electrónicas también podrán utilizarse con normalidad durante el período en que las sucursales permanezcan cerradas. Por eso, quienes necesiten realizar trámites que requieran atención presencial deberán tener en cuenta el cierre de cinco días y anticipar sus gestiones antes del viernes 6 de noviembre.