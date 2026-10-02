Lula tiene la mayor chance de ganar en primera, según Prospectiva

Lula da Silva tiene la mayor chance de ganar en primera vuelta desde los años 80, según el análisis de Tiago Vidal, de la consultora Prospectiva. Dos factores explican ese escenario: la ausencia de otro candidato de izquierda y el posible aumento de la abstención y de los votos inválidos.

Vidal sostuvo que "esta elección es la que le brinda a Lula la chance más alta de ganar en primera vuelta desde los años 80". Las encuestas, agregó, marcan un empate técnico entre los dos principales candidatos. El analista habló con Punto a Punto Radio (90.7 FM) sobre el cierre de campaña en Brasil, el perfil de los candidatos y el peso de las interferencias de Estados Unidos.

Sin fragmentación en la izquierda

Según Vidal, en las últimas elecciones distintas candidaturas de izquierda fragmentaron los votos. En 2026 eso no ocurre: Lula reúne los votos de la izquierda y la centroizquierda. El segundo factor es estructural. El analista explicó que la abstención más los votos inválidos, es decir nulos y blancos, suelen rondar el 20% en Brasil, al menos en las últimas elecciones.

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Los encuestadores estiman que este año podrían subir a entre 25% y 27%, y algunos hablan de hasta 30%. Sobre esa última cifra, Vidal dijo: "me parece un poco mucho". Si ocurre algo así, Lula necesitaría menos votos para ganar en primera vuelta. Lo mismo vale para Flavio Bolsonaro, señaló, porque con encuestas tan parejas también necesitaría menos votos.

Vidal describió a Flavio como un político que tenía menos visibilidad que otros miembros de su familia. Es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y el primero de sus hijos que ganó una elección.

En 2018, cuando su padre se postuló a la presidencia, Flavio se postuló al Senado. Su perfil, dijo el analista, es "mucho más tradicional". Aclaró que no lo define como moderado, porque "en los bolsonaros no existe moderación".

Vidal vinculó ese perfil con el escándalo Master, que a su juicio refleja "una mezcla entre el bolsonarismo y lo que suele ser la vinculación de la política tradicional con empresarios, banqueros y fiestas y plata".

Lula, a los 80 años

Lula cumplirá 81 el 27, dos días después de la segunda vuelta. Según Vidal, si gana sería el presidente más viejo.

En Brasil circulan comparaciones con Joe Biden. El analista las rechazó: Biden tenía un problema de salud y también un tema visual, mientras que Lula está "en mejor forma, con mucha más salud y disponibilidad física que Biden".

Vidal reconoció que Lula acaba de pasar por un tratamiento de cáncer de piel y que ya tuvo un cáncer antes. Son, dijo, "preocupaciones legítimas que cualquier persona tiene que tener", pero la comparación con Biden "no me parece una comparación".

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Flow en lugar de Globo

El actual presidente decidió no ir al debate presidencial de Globo, la cadena más importante de Brasil. Vidal explicó que los demás candidatos son de derecha, por lo que habría enfrentado "un debate de uno contra cinco". En cambio, acordó una entrevista con Flow Podcast, que cuenta con 6,5 millones de suscriptores y está "muy de moda y es famoso entre jóvenes". Ese es el grupo que, indicó, suele votar por Flavio y no por Lula.

Cuando Vidal habló con la radio, más de 11 millones de brasileños habían visto la entrevista, en vivo o grabada. La definió como "un acierto de la candidatura". Con encuestas parejas y eventos imprevistos, la definición entre primera vuelta y balotaje dependerá, según Prospectiva, de la participación y de lo que ocurra en la recta final.