Con novedades, Cosquín presentó la Grilla de la 67 edición del Festival Nacional de Folklore

En el Paseo del Buen Pastor en la ciudad de Córdoba, se presentó oficialmente la 67° edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. La gran cita de la música popular argentina se desarrollará del sábado 23 al domingo 31 de enero de 2027, estructurada bajo tres pilares fundamentales: el respeto por los referentes tradicionales, el homenaje a los grandes legados del cancionero y un cruce generacional abierto a nuevas expresiones artísticas.

La presentación oficial contó con la presencia del intendente de Cosquín, Raúl Cardinali; el director de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica; y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; junto a la secretaria de Pre Cosquín, Fernanda Rodríguez, e invitados especiales entre ellos folkloristas de la talla de Cuti y Roberto Carabajal, Facundo Toro, “El Indio” Lucio Rojas; el Dúo Coplanacu, entre otros.

El propio Cardinali, quien también preside la Comisión Organizadora del Festival expresó sus sensaciones en diálogo con Perfil Córdoba: “Este festival marca tendencia a nivel nacional y me atrevería a decir a nivel de Latinoamérica”, aseguró. “Tenemos muchas expectativas porque Cosquín es un hecho cultural a cielo abierto. Que no solo es lo que sucede en la plaza, sino también todo lo que sucede por fuera de la Plaza de Folklore: la Feria de Artesanías Raúl Augusto Cortazar —una de las más importantes de la República Argentina—, el Encuentro de Poetas con la gente, los espectáculos callejeros, los recitales en las peñas, entre otros”.

Grilla luna por luna: novedades, homenajes y grandes figuras

Primera Luna - Sábado 23 de Enero

La apertura tendrá sello federal y el prestigio tanguero de Raúl Lavié y Quinteto. Además, dirán presente los consagrados del ciclo anterior, el violín de Néstor Garnica y el cierre estelar de Soledad Pastorutti.

Campedrinos - Consagración Cosquín 2026

Tabaleros

Wara Calpanchay - Revelación Cosquín 2026

Solista Vocal Pre Cosquín 2027

Raúl Lavié y Quinteto

Néstor Garnica

Solista Malambo Femenino Pre Cosquín 2027

Delegación de Perú

Soledad Pastorutti

Entradas desde $45.000

Segunda Luna - Domingo 24 de Enero

Un emotivo homenaje marcará la velada: Víctor Heredia celebrará sus 80 años de vida sobre el escenario el mismo día de su cumpleaños. La noche completará su fuerza folklórica con Los Nocheros y El Indio Lucio Rojas.

Juan Fuentes

Víctor Heredia ⭑ 80 Años

Conjunto Instrumental Pre Cosquín 2027

Natalia Pastorutti

Delegación de Paraguay

Yoel Hernández

Orozco - Barrientos

Los Nocheros

El Indio Lucio Rojas

Entradas desde $40.000

Tercera Luna - Lunes 25 de Enero

El concepto de encuentro generacional brillará en el espectáculo especial “Canción Con Todos”, que reunirá a próceres de la música como Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa junto a figuras jóvenes como Valentino Merlo y Natalie Pérez. El cierre estará a cargo de Luciano Pereyra.

Guitarreros

Canción Con Todos Lito Vitale • Valentino Merlo • Natalie Pérez • Juan Carlos Baglietto • Patricia Sosa

Conjunto Vocal Pre Cosquín 2027

Lucía Ceresani

Delegación de Córdoba

Juanjo Abregú

Tucumanos ⭑ Por Siempre Tucu, Enrique y Tomás Olmos

Agustín Bernasconi

Christian Herrera

Luciano Pereyra

Entradas desde $45.000.

Cuarta Luna - Martes 26 de Enero

Una jornada con fuerte impronta de renovación folklórica encabezada por Ahyre, Maggie Cullen, José Luis Aguirre y la presencia central de Abel Pintos.

Ahyre

Maggie Cullen

Pareja Baile Estilizado Pre Cosquín 2027

Delegación de Catamarca

Mery Murúa

Solista Malambo Masculino Pre Cosquín 2027

Cristian Capurelli

José Luis Aguirre

Juan Manuel Bilat - Destacado Espectáculos Callejeros 2026

Abel Pintos

Entradas desde $45.000

Quinta Luna - Miércoles 27 de Enero

Doble hito para la quinta velada: el chamamé estará de fiesta con los 50 años de Los De Imaguaré (junto a Nahuel Pennisi y Los Alonsitos) y se producirá el debut histórico de la legendaria banda chilena Los Jaivas en Cosquín.

Los De Imaguaré ⭑ 50 AñosInvitados • Nahuel Pennisi y Los Alonsitos

Canción Inédita Pre Cosquín 2027

Malena Garnica

Dúo Palma Sandoval ⭑ A Pocho Sosa

Delegación de Uruguay

Ceibo

Conjunto de Baile Pre Cosquín 2027

Manu Estrada

Los Jaivas

Lázaro Caballero

Entradas desde $40.000

Sexta Luna | Jueves 28 de Enero

El icónico Zamba Quipildor celebrará 60 años de trayectoria musical en un segmento especial junto a Darío Volonté y el Coro de Cosquín. El cierre festivo llegará de la mano del carnaval jujeno de Los Tekis.

Nahuel Pennisi

Zamba Quipildor ⭑ 60 AñosInvitados • Darío Volonté, Coro de Cosquín y otros

Delegación de Bolivia

Dúo Vocal Pre Cosquín 2027

Paola Bernal

Pareja Baile Tradicional Pre Cosquín 2027

Micaela Chauque

Leandro Lovato

Bruno Arias

Paquito Ocaño

Los Tekis

Entradas desde $40.000

Séptima Luna | Viernes 29 de Enero

Noche de pura tradición con nombres fundamentales del cancionero popular y la fuerza chamamecera y criolla de los máximos referentes del país.

Nombradores del Alba

Los 4 de Córdoba

Los Manseros Santiagueños

Solista Vocal Pre Cosquín 2027

Yamila Cafrune

Expresión Oral Folklórica Pre Cosquín 2027

Cuti y Roberto Carabajal

Chaqueño Palavecino

Entradas desde $40.000

Octava Luna -Sábado 30 de Enero (Aforo ampliado)

Para celebrar los 40 años de la llegada del cuarteto a Cosquín (iniciada en 1987 con el Cuarteto Leo), el escenario recibirá a Q’ Lokura. La noche también albergará el homenaje al centenario de Hugo Díaz (encabezado por Mavi Díaz y Franco Luciani) y la cumbre santiagueña "Las Dos Miradas" con Peteco Carabajal y Horacio Banegas.

Las Dos Miradas ⭑ Peteco Carabajal y Horacio Banegas

Hugo Díaz 100 AñosMavi Díaz • Jose Colángelo • Franco Luciani • Peteco Carabajal • Las Folkies • Ballet Oficial

La Callejera

Delegación de Buenos Aires

Conjunto de Malambo Pre Cosquín 2027

Delegación de Japón

Solista Instrumental Pre Cosquín 2027

Destino San Javier

Adriana Rojas

Q´ Lokura

Entradas desde $60.000

Novena Luna - Domingo 31 de Enero (Aforo ampliado)

El cierre volverá a apostar a los puentes de la música urbana y de raíz: tras el fenómeno de Milo J en la edición anterior, Trueno encabezará la velada final. Además, el tango emergente dirá presente con Florián (presentando Actos de gentileza) junto al clásico Dúo Coplanacu.

Dúo Coplanacu

Carafea

Delegación de España

Pachi Herrera

Entrega de premios

Fabricio Rodríguez

Radamel

Florián

Trueno

Entradas desde $70.000

Aquí Cosquín on Instagram: "¡Vengan a ver el milagro! El llamado se renueva. Cosquín vuelve a convocar las voces, los ritmos y los abrazos de toda la Argentina en nuestro 67º Festival Nacional de Folklore. Presentamos la programación oficial para vivir nueve noches de encuentro. Del 23 al 31 de enero de 2027

Venta de entradas disponible en Autoentrada ¡El grito sagrado del folklore nos espera! Comprá tu entrada y se parte de nueve lunas históricas

Al igual que en la edición 2026, la organización confirmó que las dos últimas lunas (sábado 30 y domingo 31 de enero) contarán con aforo ampliado, retirando la mitad de las plateas para dar lugar a una mayor cantidad de campo de pie ante la alta demanda del público joven.

Las entradas para las Nueve Lunas ya se encuentran disponibles a través de aquicosquin.com.ar y autoentrada.com.

60 años del poncho coscoíno

La imagen oficial de esta 67° edición fue desarrollada por el diseñador Cristian Brossard. Con una trama que simula los tejidos artesanales que se entrelazan previo al festival, la gráfica rinde homenaje a un símbolo identitario del encuentro: los 60 años del poncho coscoíno.