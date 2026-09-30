Peregrinación a Luján 2026: cuándo es, cuántos kilómetros son y cómo prepararse para caminar

La Peregrinación Juvenil a Luján 2026 se llevará a cabo el sábado 3 de octubre partiendo desde el Santuario de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers. La movilización tiene como destino la Basílica Nuestra Señora de Luján, un trayecto que reúne anualmente a miles de asistentes por motivos de fe y tradición popular.

El trayecto principal abarca una distancia aproximada de 60 kilómetros a lo largo de la Ruta Nacional 7 y distintas avenidas bonaerenses. Durante la marcha, las personas atraviesan los municipios de Morón, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de ingresar a la ciudad de Luján.

Encuentran restos fósiles de un temible y milenario depredador dientes de sable en Miramar

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Completar el recorrido a pie requiere un tiempo estimado de entre 12 y 18 horas, sujeto al ritmo de marcha y las paradas de descanso. Por esta razón, la mayoría de los peregrinos inicia la caminata durante las primeras horas de la madrugada.

Según los datos meteorológicos publicados por Meteored, las primeras horas del sábado presentarán lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas potencialmente fuertes. El informe detalla que la inestabilidad disminuirá hacia la mañana, dando paso a nieblas y temperaturas de entre 10 y 11 °C en la zona de llegada.

Distancia, operativo de seguridad y previsión del tiempo para los peregrinos

Hacia el mediodía, las condiciones del tiempo tenderán a mejorar con temperaturas que alcanzarán los 20 °C, mientras que la máxima registrará cerca de 23 °C por la tarde con cielo poco nuboso. Estas variaciones térmicas exigen adaptar la indumentaria para evitar complicaciones de salud durante las horas de marcha.

Se prevén tormentas y neblinas para ambas jornadas

Frente a este panorama, las autoridades y especialistas recomiendan el uso de calzado cómodo y usado previamente, además de medias de repuesto para prevenir ampollas por la humedad. También se aconseja vestir capas de ropa liviana, llevar capa impermeable y evitar prendas de algodón que retengan agua.

En materia de logística personal, los asistentes deben contar con agua para la hidratación, protección solar, documento de identidad y cargador portátil para dispositivos móviles. La previsión del transporte de regreso resulta un factor central debido a la alta demanda sobre colectivos y combis locales.

Octubre llega con un nuevo fin de semana largo: cuándo es y qué se conmemora

Para quienes no dispongan de la preparación física requerida para el trayecto total, la organización contempla la posibilidad de sumarse en puntos intermedios. Esta opción permite recortar la cantidad de kilómetros y realizar una caminata de menor exigencia.

A lo largo de todo el trazado se despliega un operativo de seguridad, tránsito y asistencia médica coordinado entre distintas jurisdicciones. Ante tormentas fuertes o viento, los organizadores solicitan acatar las indicaciones de los puestos oficiales desplegados en la ruta.