La 52° Peregrinación Juvenil a Luján se llevará a cabo durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre, en un contexto meteorológico signado por la probabilidad de tormentas, precipitaciones intermitentes y densos bancos de niebla.

Los fieles recorrerán el trayecto tradicional de 60 kilómetros a pie, que une el Santuario de San Cayetano en Liniers con la Basílica de Luján, bajo un lema que apela a la fraternidad: “Madre, en tu brazo nos reconocemos hermanos”.

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El trayecto oficial comenzará formalmente el sábado a las 10, momento en que la imagen peregrina iniciará su salida desde el templo ubicado en Cuzco 150. Sin embargo, la inestabilidad atmosférica se manifestará de manera previa, según los datos publicados por Meteored Argentina.

Conforme a las proyecciones meteorológicas basadas en el modelo ECMWF, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del sábado existirá una probabilidad cercana al 90 % de lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.

La caminata a Luján se caracterizará por tormentas, lluvias y neblinas

Para el inicio de la caminata, alrededor de las 9, las marcas térmicas se ubicarán en torno a los 14 °C, acompañadas por un 70 % de probabilidad de tormentas dispersas. La presencia de viento moderado del noreste inyectará aire húmedo en la región, manteniendo la inestabilidad a lo largo del recorrido matutino hacia el oeste del Gran Buenos Aires.

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Durante la tarde del sábado, la probabilidad de lluvias débiles e intermitentes descenderá progresivamente a valores entre el 40 % y 50 %, con una humedad relativa cercana al 90 % y registros térmicos que fluctuarán entre los 11 °C y 19 °C. Hacia el atardecer, fijado para las 19:01, la posibilidad de precipitaciones se reducirá a solo un 10 %, aunque el ambiente permanecerá húmedo y templado.

El cambio meteorológico más significativo se registrará durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. Al descender las marcas térmicas cerca de los 11 °C y con una humedad superior al 90 %, se prevé la formación de neblinas y bancos de niebla, los cuales provocarán reducciones de visibilidad.

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Ante este panorama meteorológico, los organizadores y especialistas recomiendan el uso de capas de ropa secas e impermeables, calzado adecuado con repuesto, así como contar con pilotos livianos para mitigar la exposición prolongada a la intemperie y evitar cuadros de estrés térmico.

En lo que respecta al cronograma litúrgico en el santuario, la misa de la Arquidiócesis de Buenos Aires se celebrará el sábado a las 23:30, mientras que la misa central tendrá lugar el domingo a las 7; ambas celebraciones estarán presididas por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva.

El panorama del domingo mostrará una paulatina mejora hacia la mitad de la mañana, momento en el que la niebla comenzará a disiparse. Durante la tarde, se espera un marcado ascenso de la temperatura, alcanzando máximas estimadas en 23 °C, en un entorno de cielo con escasa nubosidad y vientos del noreste.

BGD/ML