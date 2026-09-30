Por qué Milei puede provocar que Rafael Grossi pierda las elecciones en la ONU

En la recta final hacia la sucesión de António Guterres en la Secretaría General de la ONU, la contienda entra en una definición cargada de intriga y geopolítica pura. Frente a una sólida candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan, el analista internacional y consultor Patricio Giusto expone en diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) la paradoja de la postulación de Rafael Grossi: mientras el director de la OIEA suma credenciales técnicas y el respaldo estratégico de Estados Unidos, la frialdad diplomática con Beijing y la fricción por Malvinas convierten a la alineación del Gobierno argentino en un lastre que podría inclinar la balanza en su contra.

Patricio Giusto es un destacado consultor político, analista internacional y docente universitario especializado en geopolítica y en las relaciones bilaterales entre China y Argentina. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Observatorio Sino-Argentino y es cofundador y director de la consultora Diagnóstico Político.

Gusto de escucharlo, Patricio, nuevamente. Hoy nos interesan en particular las posibilidades que tiene el candidato argentino con sus serruchos... que por momentos parecía con muchas posibilidades, luego que las fue perdiendo, nuevamente que las fue recuperando. Me estoy refiriendo a Rafael Grossi, de ser el próximo secretario general de las Naciones Unidas frente a Rebeca, la candidata que va primera. Pero me gustaría su análisis sobre las posibilidades que realmente tiene nuestro candidato argentino.

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Bien, Jorge, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Efectivamente, las charlas... de Grossi en este cuarto sondeo que se realizó, que es previo al sondeo que se considera clave, que se haría en octubre, ya con sobres de colores. Y ahí explico, si querés, un poco esto porque es muy importante: aparece Grossi en este último sondeo con tres votos a favor más, muy cerca de la primera candidata y la que sigue manteniendo sus principales chances para ser electa, la costarricense Grynspan. Pero acá hay un tema que se empieza a analizar, que es lo que hemos hablado con mucho detalle, que son los vetos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que van a ser los votos decisivos —siempre lo son—, pero en este caso, al haber una paridad tan fuerte entre los dos o tres primeros competidores, esto empieza a jugar a favor. Se supone que Grossi tendría el apoyo de Estados Unidos, uno de esos cinco miembros permanentes, pero eventualmente podría tener el veto de China y el Reino Unido. Así que esto daría por sepultadas, de confirmarse, las chances de Grossi. Ahora bien, no sabemos, en los «desalienta» de Grynspan, esos seis o siete votos que han desalentado su candidatura, si no tenemos ahí también un eventual veto de un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Con lo cual hay analistas que ya están diciendo: cuidado, porque quizás no se resuelve este año esta elección si se confirma que hay vetos cruzados de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y hasta podría emerger algún candidato que hoy no está en el Consejo de Seguridad, no está en esa grilla de los principales competidores. Así que es un escenario abierto que tenemos todavía.

Ahora, en el caso de los dos vetos que tendría el candidato argentino, ¿esto descartaría cualquier posibilidad, aunque haya recuperado apoyos en esta última preelección, para llamarlo de alguna forma?

Claro, uno necesita nueve apoyos de los 15 totales (de los cinco miembros permanentes más los diez rotativos, hay que sumar nueve). Pero no puede haber no puede haber ningún veto, o sea, ningún voto en contra de los cinco permanentes. Digo lo del Reino Unido porque, con toda esta cuestión de Malvinas que ha resurgido con fuerza, las críticas que ha tenido Milei abiertamente en la ONU en la última asamblea de alguna forma han sido, digamos, contrarias a los intereses de Rafael Grossi. Y lo de China es interesante porque no sabíamos nada hasta ahora de la posición de China, pero, sin embargo, medios como el South China Morning Post y otros publicaron aparentemente (todos son rumores, no hay nada oficial) de que, como Estados Unidos estaría a favor de Grossi, en el marco de la confrontación que tenemos en un montón de temas, aparecería también esta cuestión del secretario general; y porque la verdad es que Argentina tampoco hizo un esfuerzo muy grande de acercarse diplomáticamente a China últimamente. Sabemos que Milei viajó 18 veces a Estados Unidos y ninguna a China, y la verdad es que puede ser eventualmente (esto, repito, en el plano de los rumores) una forma también de China de facturar ese desinterés o esa frialdad.

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Pero todo esto es lo que se comenta, no tenemos nada oficial, y habrá que esperar a octubre, donde ya veremos sobres de colores. ¿Por qué los colores? Porque los colores ahí van a distinguir los miembros permanentes de los no permanentes del Consejo de Seguridad, y ahí vamos a tener, me parece, un escenario más claro. Si se da ahí lo de los votos cruzados, sonamos; creo que llegamos a fin de año quizás sin secretario general.

Ahora, Patricio, claramente lo de Malvinas sí es... es plausible; o sea, lo de China pueden ser rumores, pero lo del Reino Unido parece que es una cuestión lógica. Es decir, en el momento que se plantea incluso hasta un crecimiento de las hostilidades y eventualmente, no simplemente retóricas, ¿podría entonces colegirse de que al pobre Rafael Grossi el presidente Milei le terminó afectando negativamente? Porque si le hubiera tocado a Grossi —que tiene sus propios méritos independientemente de cuál sea el gobierno argentino— haber enfrentado esta elección con otro presidente, ¿no hubiese tenido los vetos ni de Gran Bretaña, ni del Reino Unido, ni eventualmente, por su alineamiento con Estados Unidos, el de China?

Esto es muy probable. Pensemos que el Reino Unido todavía puede adoptar una posición que es de no opinión, o sea, ni a favor ni en contra; pero sería un gesto realmente importante en el marco de esta escalada diplomática que estamos teniendo por Malvinas. Yo creo que es muy probable que el Reino Unido tome una posición de «desalienta» y que sea un veto ahí que sepulte la candidatura. Probablemente sí, como usted dice, estaríamos en otro escenario. Hay que tener en cuenta otro factor también: hay tres miembros africanos en el Consejo de Seguridad. No hemos hecho nada, y te diría que hemos hecho cosas para enojarlos en algunas votaciones recientes, por ejemplo, con el tema de la esclavitud. Es una incógnita, porque todavía como esos votos no están explícitos... pero es altamente probable que estén votando en contra de Grossi o no a favor, y eso puede ser decisivo también para que Grossi llegue a los nueve apoyos. Digo, esto es un elemento: los nueve apoyos a los que todavía no llegó. Pero sobre todo, repito, lo más decisivo es un veto en contra de un miembro permanente y se acabaron las posibilidades definitivamente.

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La reflexión que me queda en toda la carrera, podríamos decir, excelente, de Grossi, es aquello que decía Maquiavelo: que el príncipe necesitaba fortuna y voluntad. Voluntad, sin duda; pero la fortuna de contar con un presidente como Milei en este momento termina siendo, podríamos decir, un lastre para el candidato argentino. Patricio, agradecer...

Como decía Maquiavelo, casi equivalen a lo mismo; según las circunstancias, pesan eventualmente lo mismo. Uno puede hacer todo bien, pero siempre va a necesitar esa cuota.

Y a veces más, porque en el momento de las elecciones...

A veces más.

Le decía que fue muy clara su exposición, se lo agradecemos mucho y nos mantendremos en contacto en el futuro. Muchas gracias.

Muchas gracias, un gusto.

MEG