Octubre llega con un nuevo fin de semana largo: cuándo es y qué se conmemora

Con la llegada de octubre, los argentinos quieren saber si este mes regresarán los fines de semana largos, ya que durante septiembre no hubo ningún feriado. En este caso, habrá una pausa extendida ya que el 12 de este mes se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Según la ley 27.399, el asueto es de carácter trasladable, es decir, que el feriado puede transferirse a otro día si cae un martes, miércoles, jueves o viernes. Sin embargo, este año se mantuvo en la fecha original, ya que cae lunes.

Feriados 2026 en Argentina: cuándo es el próximo y qué fines de semana largos quedan

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Día del Respeto a la Diversidad Cultural: por qué se conmemora el 12 de octubre

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, anteriormente conocido como el Día de la Raza, se conmemora el 12 de octubre para recordar la llegada de Cristóbal Colón a América, ocurrida en esa fecha, en 1492. Aunque antes se celebraba la conquista, hoy en día se homenajea a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos.

La fecha invita a reflexionar y a comprender a la Argentina como un país pluricultural y pluriétnico. Además, se convirtió en un homenaje a los pueblos originarios que lo habitaron antes de la llegada de Colón y un reconocimiento como sujetos de derecho y pilares de la identidad histórica nacional.

Próximos feriados de 2026 según el calendario oficial

Después del fin de semana largo de octubre, todavía quedan más recesos extendidos este año. Recientemente, el presidente Javier Milei decretó feriado nacional para el 9 de noviembre por la visita del Papa León XIV. También habrá asueto el martes 10 en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires y el 11 en la provincia bonaerense.

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Por otro lado, el 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, pero el feriado se trasladó al lunes 23. Luego, el 8 de diciembre se conmemora la Inmaculada Concepción de María y el 7 se estableció como puente con fines turísticos. El último feriado del año es el 25 de diciembre, es decir, la Navidad.

JSM