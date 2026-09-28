Feriados 2026 en Argentina: cuándo es el próximo y qué fines de semana largos quedan

El próximo feriado nacional en Argentina será el lunes 12 de octubre de 2026, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Como la fecha coincide con el inicio de la semana, no será necesario trasladarla: junto con el sábado 10 y el domingo 11 formará un fin de semana largo de tres días.

El gobierno decretó tres feriados especiales por la visita del papa León XIV: cuándo serán y a quiénes alcanzan

Será el primer feriado nacional desde el lunes 17 de agosto, cuando se recordó el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Septiembre no tiene feriados nacionales en el calendario general, aunque sí incluyó días no laborables correspondientes a festividades religiosas para quienes profesan la religión judía.

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Por qué el feriado del 12 de octubre no se traslada

La Ley 27.399 clasifica el 12 de octubre como feriado trasladable. Esa categoría permite mover ciertas conmemoraciones cuando caen martes, miércoles, jueves o viernes, según las reglas fijadas por la norma. En 2026, al caer lunes, el feriado se mantiene en su fecha original.

La denominación establecida en esa ley es Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La jornada propone reflexionar sobre la historia de los pueblos originarios y la diversidad cultural del país. La fecha había sido conocida durante décadas como Día de la Raza, nombre que fue reemplazado por el Decreto 1584/2010 y que aún aparece en algunos calendarios.

Qué otros feriados quedan en noviembre de 2026

Después de octubre habrá una fecha excepcional: el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país por la visita del papa León XIV. La medida fue establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado el 28 de septiembre, y generará otro fin de semana largo, desde el sábado 7 hasta el lunes 9.

El mismo decreto fijó feriados de alcance limitado para los días siguientes. El martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba; el miércoles 11, exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Esas dos jornadas no son feriados nacionales para el resto del territorio.

Por la visita del papa León XIV, Córdoba tendrá dos feriados

Más adelante, el Día de la Soberanía Nacional caerà el lunes 23 de noviembre. Su fecha conmemorativa es el viernes 20, pero la ley dispone que los feriados trasladables que caen viernes pasen al lunes siguiente. Así se conformará un descanso de tres días, entre el sábado 21 y el lunes 23.

Cómo será el calendario de diciembre

El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María. La combinación puede permitir una pausa de cuatro días desde el sábado 5, pero el descanso del lunes 7 depende de las reglas aplicables a los días no laborables.

El último feriado nacional del año será Navidad, el viernes 25 de diciembre. Para quienes habitualmente descansan los sábados y domingos, la fecha dará lugar a un fin de semana largo hasta el domingo 27. Tanto el 8 como el 25 de diciembre son feriados inamovibles.

Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable

La distinción importa para organizar el trabajo y calcular la remuneración. En un feriado nacional, rigen las normas sobre descanso y, si se prestan servicios, corresponde la remuneración prevista para una jornada feriada. En un día no laborable, como el lunes 7 de diciembre, la decisión de trabajar depende del empleador en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo; si se trabaja, se percibe el salario habitual. Por eso, el descanso de cuatro días de diciembre no será automático para todas las personas.

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