El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitará el próximo lunes 5 de octubre el Período Único de Inscripción Escolar para el ciclo lectivo 2027. Las familias podrán realizar la preinscripción hasta el 6 de noviembre a través del Sistema de Inscripción en Línea para solicitar una vacante en escuelas de gestión estatal.

El período constituye la principal instancia para participar de la asignación de vacantes y está destinado a quienes ingresen por primera vez a una escuela estatal de la Ciudad o a estudiantes que cambien de nivel educativo.

La preinscripción alcanza a los alumnos que ingresen al Jardín, 1° grado de Primaria y 1° grado de Secundaria de gestión estatal. También deberán realizarla quienes lleguen por primera vez a una institución estatal provenientes de una escuela privada, de otra provincia o de otro país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El trámite incluye además a quienes ingresan a la modalidad de Adultos y Adolescentes y a estudiantes de Educación Especial que actualmente no concurran a una escuela de gestión estatal de la Ciudad.

El procedimiento cuenta con tres instancias. La primera es la preinscripción, que estará disponible desde el 5 de octubre hasta el 6 de noviembre. Para realizarla de manera online será necesario contar con una cuenta miBA.

“El Niño” se podría convertir esta primavera en el fenómeno más potente de los últimos 40 años

También existirá la posibilidad de completar el trámite presencialmente en los puntos de atención habilitados, con turno previo, o comunicándose telefónicamente al 147.

La segunda etapa es el control documental, obligatorio para completar la preinscripción y participar de la asignación de vacantes. Se realizará entre el 5 de octubre y el 13 de noviembre.

La documentación solicitada podrá presentarse de manera digital mediante el Sistema de Inscripción en Línea o presencialmente en los puntos de atención habilitados, con turno previo.

Empresas familiares: las seis fugas que pueden hacer perder hasta la mitad del valor del negocio

Por último, llegará la instancia de asignación de vacantes. Desde el 4 de diciembre, las familias podrán consultar el estado del trámite a través del Sistema de Inscripción en Línea. Una vez realizada la asignación, recibirán un correo electrónico con un enlace único mediante el cual podrán aceptar o rechazar la vacante otorgada.

Para consultar la información completa y realizar la inscripción, las familias podrán ingresar al Sistema de Inscripción en Línea del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

PC/ff