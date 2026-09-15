En cuatro años se duplicó la percepción de problemas graves de convivencia escolar

Las peleas, los insultos, las agresiones y el bullying aparecen entre los principales problemas de convivencia escolar señalados por los directivos de primarias del país. A la hora de dimensionar el fenómeno, casi 1 de cada 4 (23,8%) considera que la conflictividad entre estudiantes es moderada o grave, según el informe del Observatorio de Convivencia, Violencias y Conflictividades en Entornos Escolares de Fundación La Salle Argentina.

A partir de los datos de los operativos Aprender realizados entre 2021 y 2024, el informe analizó que la proporción casi se duplicó respecto de 2021, cuando era del 11,1%, y aumentó frente a 2022, cuando alcanzaba el 16%.

De momento, entre los problemas de convivencia señalados con mayor frecuencia por los directivos en 2024 aparecen las peleas e insultos, con el 61,3%, seguidas por las agresiones físicas, con el 19,2%, y el bullying o acoso escolar, con el 16,6%. En menor medida, los equipos directivos mencionaron daños a bienes o al mobiliario escolar, con el 11,6%, y amenazas o agresiones hacia docentes, con el 2%.

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Los datos muestran además que la problemática no se presenta de la misma manera en todo el país. En 2022, por ejemplo, el porcentaje de directivos que calificó los problemas de convivencia entre estudiantes como moderados o graves fue del 4,3% en Santiago del Estero, mientras que llegó al 38,3% en Tierra del Fuego.

También hubo diferencias en 2024 cuando se consultó por las agresiones entre pares como problema frecuente: el registro pasó del 6,8% en Chaco al 33,9% en Mendoza.

Desde la propia Fundación La Salle advierten que estas diferencias pueden estar relacionadas tanto con la incidencia de los episodios como con la manera en que cada comunidad educativa los identifica y reporta.

Sarmiento frente a PISA o la escuela en apuros

Luego, el acoso escolar también aparece como una problemática relevante, aunque con diferencias entre los tipos de gestión. Fue mencionado como problema frecuente por el 17,7% de los directivos de escuelas estatales, frente al 11,8% de las privadas.

A esto se suma la violencia en redes sociales. El promedio nacional de directivos que reportaron este tipo de situaciones fue del 10,3%, aunque nuevamente hubo fuertes diferencias entre provincias: el registro fue del 0,7% en Catamarca y llegó al 34,7% en Santa Cruz.

Qué dicen los alumnos

Entre los alumnos de sexto grado, el 35,2% dijo que alguna vez fue empujado, mientras que el 39,1% afirmó que otros estudiantes le dijeron mentiras. Además, el 29,4% señaló que le rompieron o escondieron sus cosas; el 25,1% dijo que lo dejaron afuera de los juegos; el 25% contó que se rieron de él o ella y el 18,3% afirmó que recibió golpes.

Según el informe, también se encontraron diferencias según el contexto socioeconómico. Los estudiantes de sectores más vulnerables reportaron más situaciones de violencia, especialmente agresiones físicas, mientras que las diferencias fueron menores en los casos de violencia psicológica o simbólica.

También aparecen diferencias entre varones y mujeres. En 2024, los varones dijeron haber sufrido más agresiones físicas que las nenas: 21,4% contra 14,9%.

Algo similar ocurrió con los empujones, reportados por el 36,6% de los varones y el 33,5% de las mujeres.

Qué hacen las escuelas frente a los conflictos

La herramienta más utilizada por las escuelas es el diálogo entre estudiantes y docentes. Según los directivos consultados, en 2024 el 89,2% recurrió a charlas entre alumnos y docentes para resolver conflictos entre pares.

Acto seguido aparece la comunicación con las familias, utilizada por el 77,8% de las escuelas, seguida por los talleres reflexivos, con el 59,6%. Al mismo tiempo, aumentó la proporción de directivos que considera que la comunidad educativa conoce las normas de convivencia: pasó del 91,9% en 2021 al 97,7% en 2024.

Para la Fundación La Salle, sin embargo, debe haber una relación entre la participación de los estudiantes en la elaboración de los acuerdos de convivencia y una menor presencia de situaciones de violencia.

Entre los alumnos que dijeron participar en la construcción de esas normas, por ejemplo, el 21,4% afirmó haber presenciado una agresión a un compañero, frente al 31,5% entre quienes dijeron que no participaban. También fue menor el porcentaje de quienes reportaron con frecuencia haber recibido mentiras, amenazas o agresiones en espacios presenciales: 15,7% contra 22%.

MV/ff