Buenos Aires es una ciudad que desborda historia, patrimonio y diseño en cada rincón. Muchos de los edificios icónicos y casas patrimoniales que contemplamos a diario en los barrios porteños guardan secretos bajo llave. Este sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026, el misterio vuelve a revelarse con la realización de una nueva edición de Open House Buenos Aires, el festival de arquitectura y urbanismo que invita al público a conocer más de 150 espacios emblemáticos de forma libre y gratuita.

El festival fue impulsado e introducido en Buenos Aires en el año 2013 por la ONG Cohabitar Urbano (un grupo de arquitectos y urbanistas locales) con el propósito de derribar las barreras entre la arquitectura y la ciudadanía, permitiendo que las personas redescubran el patrimonio urbano y la intimidad de espacios privados que habitualmente permanecen cerrados al público general.

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La organización busca democratizar la arquitectura al promover el debate sobre el urbanismo y el diseño sin requerir conocimientos previos. Al mismo tiempo, la propuesta revaloriza la enorme diversidad de estilos de la capital argentina (desde palacios clásicos y edificios vanguardistas hasta residencias particulares contemporáneas).

Para esta edición, la propuesta suma alrededor de 30 espacios inéditos respecto a años anteriores. Entre las grandes novedades resalta la incorporación oficial del barrio de Mataderos al mapa del festival, que debuta con las visitas guiadas al Estadio Nueva Chicago.

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Asimismo, quienes busquen realizar un viaje en el tiempo hasta los orígenes mismos de la Ciudad podrán recorrer El Zanjón de Granados, en San Telmo, un complejo histórico donde debajo de una casona del siglo XIX reposan restos edilicios de 1732 junto a un sistema de túneles arqueológicos que muestran las capas más antiguas de la historia porteña.

La propuesta reúne a exponentes de distintos estilos arquitectónicos, entre los que destacan la Casa Calise II, el Edificio IBM, el Teatro Avenida, el Club Ferro Carril Oeste, el Edificio de Renta Bencich y la Reserva Lago Lugano. A esta oferta se incorporan también propuestas de arquitectura residencial y espacios de creación comunitaria como el Hogar Obrero de Villa Ortúzar, Casa Mendoza, el Edificio Jaramillo, La Nube y diversos ateliers de artistas distribuidos por distintos barrios.

La gran mayoría de las locaciones no exigen inscripción previa, de modo que basta con acercarse directamente a los lugares durante los días del evento. Para facilitar el armado de itinerarios, los espacios funcionarán en dos turnos diarios, de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas.

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Solo un grupo reducido de inmuebles requiere reserva online por cuestiones de capacidad limitada, entre los que se encuentran la Galería y Mirador Güemes, el Banco Hipotecario (Ex Banco de Londres), el Planetario, el Palacio Barolo, la Torre Mirafiori y El Zanjón de Granados. Para estos sitios, las reservas deben realizarse a través de Eventbrite a partir del miércoles 23 de septiembre a las 9 horas, y en todos los casos los asistentes deberán presentar su DNI en el ingreso.

Con el objetivo de optimizar la experiencia del público, la edición 2026 estrena la sección "Open House recomienda", una herramienta que ofrece itinerarios temáticos clasificados por categorías (como la ciudad doméstica, la ciudad icónica o la ciudad histórica) o bien organizados por cercanía. Además, la agenda se complementa con las experiencias Camina Bs. As. y Open Bici, dos propuestas de recorridos guiados a pie y en bicicleta pensadas para conectar distintos puntos de interés urbano en grupo.

La grilla completa de edificios, los detalles de los recorridos y los mapas de cada locación se pueden consultar directamente en el sitio oficial.

PC/ff