Aumentan el subte, los colectivos y los peajes porteños: cómo queda el boleto mínimo

Arrancar octubre en el Área Metropolitana de Buenos Aires exigirá un recálculo forzoso en la billetera. Desde este jueves, moverse por la Ciudad o cruzar hacia la Provincia será un 3,7% más caro, en una suba que golpeará de lleno a los usuarios de colectivos, subtes y autopistas porteñas.

Esta actualización no es un hecho aislado, sino que responde al esquema automático mensual que aplica el Gobierno de la Ciudad. La fórmula combina el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC más un recargo fijo del 2%, un mecanismo diseñado para intentar achicar la brecha frente a la disparada de los costos operativos del transporte.

El impacto más visible se dará en las calles con el boleto de colectivo. Las 27 líneas que ahora operan bajo la órbita exclusiva de la gestión porteña llevarán su pasaje mínimo a $920,48 para los trayectos de hasta tres kilómetros abonados con la tarjeta SUBE, mientras que los viajes más largos alcanzarán un tope cercano a los $1.180.

Cruzar la General Paz dolerá bastante más. Los colectivos que dependen de la jurisdicción bonaerense aplicarán el mismo porcentaje de ajuste, pero partiendo desde un piso mucho más alto: el boleto inicial saltará a $1.206,39. Frente a esta escalada metropolitana, la única tregua la aportarán las líneas nacionales, que por ahora continuarán con su pasaje básico planchado en $742,81.

Los conductores particulares también sentirán la tijera tarifaria. Las autopistas porteñas administradas por AUSA retocarán sus cuadros en hora pico, llevando el peaje de la 25 de Mayo y la Perito Moreno a $6.785,16, y el de la Illia a $2.820,85. La recaudación del sistema TelePASE se inyectará en el mantenimiento integral y la seguridad vial de los 50 kilómetros de traza, incluyendo corredores gratuitos como Lugones y Cantilo.

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El subte, la renovación de flota y los números en rojo

Bajo tierra, el ajuste también se hará sentir en los molinetes. El pasaje de la red de subterráneos pasará de $1.753 a $1.817, un incremento que las autoridades justifican como la única vía posible para recuperar la sustentabilidad económica del servicio y avanzar con obras de infraestructura urgentes.

Parte de esa recaudación tarifaria tiene un destino ya asignado. Según la promesa oficial, los fondos servirán para concretar la adquisición de 174 coches destinados a renovar por completo la flota de la Línea B, junto con otras 40 formaciones para las líneas A y C. Como atenuante para los bolsillos más castigados, el sistema conservará intactos los descuentos escalonados de hasta un 40% para pasajeros frecuentes y la Tarifa Social.

El trasfondo de toda esta maquinaria de aumentos se explica en los números que maneja la sede de Uspallata. Sostener el funcionamiento de la red pública le demanda a la Ciudad un costo anual de 390 millones de dólares, divididos en 170 millones para los colectivos y 220 millones para que los trenes subterráneos sigan rodando. Con este volumen de divisas, la administración porteña cubre hoy el 70% de los subsidios, un nivel de asistencia que buscan licuar gradualmente mes a mes.

TC