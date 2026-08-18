Después del 17 de agosto: cuáles son los próximos feriados nacionales 2026 en Argentina

Este lunes 17 de agosto se llevó a cabo el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín. Debido a ello, los argentinos comienzan a pensar en las pausas restantes del año que, según el calendario oficial, la próxima llegará en octubre para conmemorar una fecha fundamental.

El cronograma de feriados y días no laborables de Argentina cuenta con asuetos de carácter trasladable, lo que implica que la pausa semanal puede modificarse. En caso de que esta coincida con un martes o miércoles, se cambiará a un viernes; mientras que en caso de caer un día jueves o viernes, se promoverá al lunes siguiente.

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Próximo feriado: qué se conmemora el 12 de octubre

El lunes 12 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, conocido anteriormente como Día de la Raza. Esto se recuerda debido a que en esa fecha, en 1492, se produjo la Conquista de América, donde Cristóbal Colón pisó el territorio continental por primera vez.

El lunes 12 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La fecha invita a la reflexión histórica y al reconocimiento y respeto por los pueblos originarios que hoy en día habitan el territorio nacional. Este feriado es trasladable, pero este año no se moverá, por lo que habrá un fin de semana largo ese mes.

Cronograma de feriados nacionales de 2026

Además del asueto mencionado, todavía quedan otros 3 feriados nacionales en el calendario. En primer lugar, el viernes 20 de noviembre es el Día de la Soberanía, ya que se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845. En ella, soldados de la Confederación Argentina poderosa flota anglo-francesa que quería navegar los ríos interiores sin permiso.

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Debido a que es trasladable, la pausa mencionada se transferirá al lunes 23 de noviembre. Por otro lado, el martes 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción de María y el lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos. El último feriado nacional del año es el viernes 25 de diciembre, es decir, Navidad.

JSM