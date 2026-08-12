Marcos Pereda competirá el 9 de septiembre por la presidencia de la Sociedad Rural Argentina junto a Santos Zuberbuhler. En plena interna, puso el foco en la alternancia, cuestionó la concentración de decisiones y planteó una agenda con menos impuestos, más financiamiento e infraestructura para los productores.

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Pereda, sostuvo en las últimas horas que la discusión va más allá de los nombres y se concentra en el modelo de conducción que tendrá una de las entidades agropecuarias más tradicionales del país.

“El problema central que enfrentamos hoy es que el actual presidente, quien ya cumple su tercer mandato, tiene la intención de buscar un cuarto y hasta un quinto período. Esto viola nuestro Estatuto, que establece claramente un máximo de tres conducciones continuas”, afirmó.

Las elecciones de la SRA se realizarán el 9 de septiembre y los socios ya pueden participar mediante el sistema de voto electrónico.

Para Pereda, la continuidad de una misma conducción durante períodos prolongados afecta uno de los principios que considera centrales para la entidad.

“El recambio institucional y natural es parte de la fortaleza de cualquier entidad. No es bueno que una institución esté 10 años bajo la misma conducción”, sostuvo.

En ese sentido, comparó la discusión dentro de la Rural con los cuestionamientos que suelen plantearse frente a las reelecciones sucesivas en otros ámbitos institucionales.

Nicolás Pino, actual presidente de la SRA que va por su reelección.

“Hemos visto y criticado a intendentes y gobernadores que se eternizan en sus cargos, así como dirigentes sindicales y de otras instituciones que no pueden soltar el poder. No queremos eso para la Sociedad Rural. Los personalismos son nefastos para las instituciones”, afirmó.

En cuanto al futuro, la lista Renovación con Unidad propone avanzar hacia una conducción con mayor participación de los socios, fortalecer las comisiones internas y profundizar la incorporación de tecnología en la gestión.

“Queremos dejar atrás una forma de operar en la que un grupo reducido termina tomando las principales decisiones. La Sociedad Rural necesita planificación, profesionalización y objetivos concretos”, señaló Pereda.

Entre los puntos que considera prioritarios mencionó la situación de los registros genealógicos, uno de los servicios históricos que presta la entidad y que resulta clave para criadores y productores.

“Los registros genealógicos son una de las razones de ser históricas de la Rural. No podemos permitir que una mala gestión ponga en riesgo algo tan importante para nuestros socios y la reputación internacional que tienen los registros”, afirmó.

El candidato también planteó la necesidad de fortalecer el perfil gremial de la organización y buscar posiciones comunes dentro del sector agropecuario en temas que llevan años sin una resolución definitiva, como la Ley de Semillas y la agenda vinculada con la competitividad.

“No podemos ser voceros del Gobierno”: impuestos, crédito e infraestructura

Otro de los ejes de su propuesta pasa por la relación que debería mantener la Sociedad Rural con el Gobierno.

Aunque reconoció la necesidad de diálogo con las autoridades, reclamó una posición más independiente de la conducción de la entidad.

“No podemos ser voceros del Gobierno. La Sociedad Rural tiene que mantener su propia línea y defender los intereses de los productores. Tenemos que exigir que nos saquen el pie de encima”, sostuvo.

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Entre los principales reclamos para el sector mencionó una reducción más rápida de los impuestos, mejores condiciones de financiamiento y una mejora de la infraestructura necesaria para producir y transportar la producción.

También reclamó que los regímenes de incentivo no se concentren únicamente en nuevas inversiones, sino que contemplen a los productores y empresas que ya tienen capital comprometido y continúan desarrollando su actividad.

En la recta final hacia las elecciones, Pereda aseguró que los candidatos de Renovación con Unidad mantienen encuentros con socios de diferentes regiones del país y buscó instalar la discusión sobre el funcionamiento interno de la entidad como uno de los ejes centrales de la campaña.

“Tenemos la responsabilidad de cuidar la institución y, al mismo tiempo, renovarla. Tenemos que recuperar la confianza, fortalecer la participación y volver a poner en el centro algo tan sencillo como fundamental: respetar las reglas y mantener la palabra empeñada”, concluyó.

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