Palabras que resisten al olvido: la urgencia de preservar las lenguas originarias y la memoria viva de las comunidades

El 9 de agosto marca la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994 para visibilizar los derechos, la diversidad cultural y las problemáticas de las poblaciones originarias a nivel global.

Con más de 470 millones de personas pertenecientes a estas comunidades repartidas en más de noventa países, la jornada funciona como un espacio de reflexión crítica sobre las deudas históricas que las sociedades modernas mantienen con estos pueblos. En ese escenario, la preservación de las lenguas originarias emergió como una de las causas más urgentes para la salvaguarda del patrimonio inmaterial de la humanidad.

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Las estimaciones de los organismos internacionales advierten que más de la mitad de los idiomas que se hablan en el mundo corren el riesgo de desaparecer antes de que finalice el siglo XXI, siendo las lenguas indígenas las más vulnerables ante la presión de la homogenización cultural y los procesos de migración forzada.

La extinción de un idioma no implica únicamente la pérdida de un sistema lingüístico de comunicación, sino la interrupción definitiva de una forma única de comprender la naturaleza, la medicina tradicional, la filosofía y la historia oral transmitida de generación en generación.

Un esfuerzo global en el marco del Decenio de las Lenguas Indígenas

Para hacer frente a esta amenaza inminente, la UNESCO proclamó el período comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Esta iniciativa busca movilizar a gobiernos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para implementar políticas públicas que garanticen la educación bilingüe e intercultural, la documentación de idiomas en peligro crítico y la inclusión de estas variantes en los entornos digitales y los medios de comunicación.

En América Latina, la lucha por la revitalización lingüística adquiere una dimensión profundamente política e idéntica. Proyectos comunitarios impulsados por jóvenes educadores y comunicadores nativos están utilizando las herramientas tecnológicas y las plataformas digitales para registrar la voz de los ancianos y hablantes maternos, creando diccionarios interactivos y contenidos educativos destinados a reincorporar las lenguas maternas en las dinámicas cotidianas de las nuevas generaciones.

La cultura oral como pilar de la diversidad mundial

El reconocimiento formal de las lenguas originarias en los sistemas de justicia, salud y administración pública resulta imprescindible para combatir la discriminación estructural que históricamente ha marginado a estas poblaciones. Permitir que los ciudadanos se expresen en su lengua nativa en los ámbitos institucionales constituye un paso fundamental para consolidar democracias verdaderamente plurales e inclusivas.

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A tres décadas de la instauración de esta efeméride por parte de la ONU, el 9 de agosto invita a reconocer que la diversidad cultural del planeta depende en gran medida de la supervivencia de sus palabras ancestrales. Proteger el patrimonio lingüístico de los pueblos indígenas es, en última instancia, asegurar que las futuras generaciones continúen teniendo acceso a la riqueza conceptual y a la sabiduría acumulada por las primeras naciones de la tierra.

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