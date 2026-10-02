Casación revisará el sobreseimiento de Luis Caputo en la causa por el bono a 100 años

La Cámara Federal de Casación revisará el sobreseimiento de Luis Caputo por la presunta omisión de declarar vínculos con sociedades beneficiadas a la hora de emitir un bono a 100 años, durante su gestión Finanzas durante el gobierno presidido por Mauricio Macri.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correcional Federal aceptó este viernes de manera formal el recurso de casación de la fiscal Eugenia Anzorreguy de Silva.

En lo que refiere a la votación, las opiniones estuvieron dividas. En cuanto al voto de la mayoría, que fue a favor, los magistrados Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, evaluaron si la apelación de la fiscal cumplía con las premisas legales para ser llevada a la instancia superior y determinaron que la presentación fue hecha en tiempo y forma. Además indicaron que las razones estaban fundamentados de manera correcta.

Luis Caputo celebró el sobreseimiento de sus hermanos en la causa donde eran investigados y afirmó que fueron víctimas de una persecución

También hicieron hincapié en que el recurso es válido porque ataca una "sentencia definitiva" (el sobreseimiento cierra irrevocablemente el proceso).

El juez Mariano Llorens votó en disidencia, ya que, planteó que que la vía de casación nació para casos muy puntuales y que en la actualidad se está sobredimensionando su utlización.

En esa línea sostuvo que los argumentos de la fiscal no satisfacían los requisitos para ir a esa instancia superior porque solo repetían justifcaciones que ya se habían debatido en una apelación anterior.

En conclusión, el tribunal resolvió declarar admisible (aceptar de manera formal) el recurso de casación de la fiscal.

Además, decidió convocar a la fiscal para que se presente a defender su recurso ante el tribunal superior, la Cámara Federal de Casación Penal, en un plazo de tres días desde que el expediente entre allí.

Qué investigaba la causa contra Luis Caputo

Uno de los principales puntos bajo análisis estaba relacionado con la participación de Caputo en LC Advisors y con su presunto vínculo con sociedades constituidas en el exterior. La Justicia debía determinar si el funcionario había ocultado deliberadamente información sobre su patrimonio al momento de asumir cargos públicos.

También se investigó la relación con Princess International Group Ltd., una sociedad vinculada a un entramado empresario conocido como Noctua, y si Caputo podía haber tenido algún interés económico en operaciones de deuda realizadas por el Estado.

La acusación incluía, entre otros puntos, presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.

La investigación también puso el foco en la emisión de bonos de deuda soberana realizada durante 2016, cuando Caputo se desempeñaba como secretario de Finanzas. El planteo buscaba establecer si existió algún beneficio particular para sociedades con las que el funcionario hubiera tenido vínculos.

Los argumentos de la Justicia para sobreseer a Caputo

La Cámara Federal consideró que no estaba acreditada una intención deliberada de ocultar información en las declaraciones juradas. En particular, señaló que Caputo había informado su participación en LC Advisors ante la AFIP y en otras presentaciones oficiales.

Para los jueces, ese antecedente resultaba relevante para descartar la existencia de la “malicia” necesaria para configurar el delito de omisión maliciosa de bienes o actividades.

Respecto de Princess International Group Ltd., la resolución tuvo en cuenta documentación aportada por la defensa y concluyó que el beneficiario final de la sociedad era el hermano de Caputo, mientras que el actual ministro ya no mantenía vínculo con esa estructura al momento en que se concretó la operación de bonos investigada.

LM