“Las reglas básicas tienen que ser normales”: Martín Siracusa explicó en RDEco qué necesitan los productores argentinos para crecer

Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, analizó el escenario económico y las inversiones anunciadas en diálogo con la Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El escenario económico argentino combina factores internacionales y domésticos que impactan sobre el riesgo país, las inversiones y el ingreso de capitales. Siracusa planteó que el análisis debe diferenciar entre el corto plazo y el mediano plazo, con especial atención al contexto financiero internacional.

Inversiones y generación de dólares

“En términos del cortísimo plazo, uno siempre tiene que tener en cuenta que te afectan los factores internos y los factores externos”, explicó el funcionario.

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En ese sentido, señaló el impacto de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre el financiamiento argentino: “Estamos viendo una Reserva Federal en Estados Unidos que subió las tasas. Eso complicó muchísimo el posicionamiento de deuda en la Argentina, y eso subió el riesgo país”.

Siracusa destacó la estrategia oficial de promover inversiones y atraer capitales del exterior. “Me parece que eso tenemos que estar todos bastante de acuerdo en que es muy positivo que el Presidente aproveche también la posibilidad de recorrer el mundo en cuestiones estratégicas para generar un ingreso de capitales”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que la llegada de inversiones no constituye por sí sola una solución para el crecimiento. “Si eso te va a determinar o no el crecimiento de tu país, en realidad, vos siempre vas a tener un poco de todos los condimentos, nunca te va a alcanzar, nadie te va a venir a salvar”, afirmó.

Entre los sectores con mayor potencial, mencionó especialmente a Vaca Muerta y la minería. “Vaca Muerta es muy interesante, es un proyecto espectacular que a Argentina le está significando un ingreso de dólares muy importante, y además, en una zona del país, muchísimo trabajo”, señaló.

También describió diferencias en el nivel de actividad entre regiones: “En capital estoy vendiendo poco, en el AMBA estoy vendiendo poco, pero estoy vendiendo cantidades de 4x4 en todo lo que es San Juan, lo que tiene que ver con Neuquén”, relató a partir de una conversación con un ejecutivo del sector automotor.

Estabilidad y reglas para el crecimiento

Al evaluar la evolución económica, Siracusa comparó distintos indicadores de los últimos años. “Si yo miro, hago tres años para acá y tres años para atrás, veo un país que no crecía, un país que crece”, sostuvo.

Además, destacó la evolución de la inflación, las exportaciones y el mercado cambiario: “Veo una inflación que llegó al 200% anual, una inflación abajo del 30, del 20 para el año que viene. Veo un país que perdía dólares, un país que gana dólares”.

En la misma línea, afirmó: “Exportaciones en un nivel récord y un dólar superestable”.

Para el funcionario, el desafío de mediano plazo consiste en consolidar reglas previsibles para la actividad productiva. “Que vos te normalices como país y que todos los productores argentinos empiecen a trabajar con esa regla de juego”, planteó.

Y concluyó: “Las reglas básicas tienen que ser normales”.