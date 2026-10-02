“El mundo está creciendo a tasas moderadas”: en RDEco analizaron el contexto internacional y las metas de crecimiento de Argentina

El debate sobre el rumbo de la economía argentina estuvo atravesado por la relación entre inflación y actividad, además de las dificultades que enfrentan empresas y trabajadores. Martín Siracusa cuestionó que el objetivo deba ser crecer por encima del resto del mundo y planteó que el escenario internacional también presenta dificultades.

En la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Siracusa analizó la relación entre inflación, actividad y crecimiento, mientras que Pedro Gaite puso el foco en el consumo, el empleo y las condiciones de vida. “Yo primero quisiera entender para qué queremos crecer más que todo el resto, digamos, porque me encantaría ser mucho más rico, por supuesto”, sostuvo.

Inflación, actividad y presión tributaria

Siracusa también planteó una mirada sobre la relación entre inflación y crecimiento. “Me parece que estamos en un tramo de la curva de relación entre la actividad y la inflación, en donde justamente lo que pasó fue que se bajó la inflación y subió la actividad”, afirmó.

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Respecto de la política económica, consideró que el debate debería enfocarse en el gasto de las provincias. “Me parece que hoy la discusión en Argentina pasa más por bajar el gasto de las provincias que por subir el gasto de la Nación”, señaló.

Según explicó, una reducción de determinados impuestos podría favorecer a las empresas: “Cuando vos tenés la posibilidad de disminuir el gasto que tienen hoy las provincias para poder bajar, por ejemplo, ingresos brutos, vas a facilitar que un montón de pymes, un montón de empresas, dejen de pagar fortunas por cada venta que tienen y puedan mejorar sus ganancias y mejorar su inversión”.

Sobre las diferencias entre sectores, Siracusa remarcó que las pymes presentan realidades heterogéneas. “Depende de qué pymes, como todos son sectores heterogéneos”, sostuvo, y mencionó particularmente al sector textil frente a la apertura de importaciones.

Consumo, empleo y condiciones de vida

Gaite planteó una mirada diferente sobre el impacto de los indicadores macroeconómicos en la vida cotidiana. “Yo veo cierta desconexión entre el gobierno cuando plantea que la economía crece, que el consumo privado crece, con la situación real de la economía”, afirmó.

El economista sostuvo que el problema no pasa solamente por comparar el crecimiento argentino con el mundial. “No es una cuestión del dato estadístico si crecemos al 2 o al 3, sino que esto se tiene que poner en marcha porque hay un problema real en las condiciones de vida de la gente”, expresó.

En esa línea, señaló que “se destruyeron 370.000 puestos de trabajo, cerraron más de 30.000 empresas” y remarcó las dificultades vinculadas con el consumo y la mora.

Para Gaite, la demanda debería ocupar un lugar central en la recuperación: “Creo que la única forma de que esto, de nuevo, se ponga en marcha, es con la demanda traccionando”.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias económicas de una recuperación que no se consolide: “Si esto no mejora, las condiciones para que realice el gobierno también son menores”, y sostuvo que “el gobierno haría bien en reconocer que hay un problema de producción” y adoptar políticas orientadas a reactivar la economía.