El director del BICE y asesor de Caputo cruzó a García Cuerva por sus dichos sobre la pobreza: “Estoy cansado de este tipo”

La visita del papa León XIV a la Argentina será dentro de poco más de un mes y, en la previa, se abrió un nuevo cruce por la situación del país. Esta vez, el protagonista fue Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Luis Caputo, quien usó sus redes sociales para cuestionar a Jorge García Cuerva, luego de que hablara de una Argentina “herida” y “dividida”, atravesada por la pobreza, la grieta y la intolerancia.

“Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”, escribió Núñez.

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Las declaraciones del arzorbispo de Buenos Aires se conocieron en la previa de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que se realizará este fin de semana. Al hablar sobre la visita del Papa, el arzobispo planteó que el Pontífice “se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, sostuvo García Cuerva.

Agregó que se trata de una sociedad donde “la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”.

“Se va a encontrar con una Argentina donde duele un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años, una Argentina que está en crisis hace muchos años”, afirmó.

Hizo referencia a una experiencia personal y recordó una frase que le decía su abuelo: “Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, contó.

Endeudados y desocupados por encima del promedio: la pobreza golpeó principalmente a la juventud

Las palabras de García Cuerva se producen después de la publicación de los últimos datos oficiales del INDEC sobre pobreza, que muestran que el 32,3% de las personas quedó por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia alcanzó al 7,5%.

Aun así, la Iglesia ya había expresado preocupaciones similares durante este año.

Durante el Tedeum del 9 de Julio, frente al presidente Milei, García Cuerva cuestionó lo que definió como un “camino de la crueldad hacia los más débiles” y llamó la atención sobre los enfrentamientos y la fragmentación social.

También durante el Tedeum del 25 de Mayo había planteado una crítica al individualismo y a la polarización. En aquella oportunidad sostuvo: “Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, había advertido sobre la aparición de “nuevos pobres”, mientras que el cardenal Ángel Rossi señaló que “la macroeconomía de la que hablan no baja al plato”.

Quién es Felipe Núñez

El nombre de este funcionario ya había aparecido este año entre los integrantes del Gobierno y dirigentes oficialistas que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación. El dato surgió de un relevamiento a partir de información de Central de Deudores del Banco Central y fue investigado, entre otros, por Nicolás González para PERFIL.

Sobre el caso de Núñez, el registro mostró un crédito inicial de $373 millones, otorgado en febrero de 2025, que en ese momento equivalía a unos US$315.000. El préstamo quedó entre los montos más altos otorgados por el Banco Nación y fue concedido a través de una línea destinada a trabajadores del Estado que ofrecía condiciones diferentes a las de otras líneas hipotecarias del banco.

Así, González también puso el foco en que más de 1.000 personas políticamente expuestas habían accedido a créditos hipotecarios del Banco Nación entre enero de 2024 y marzo de 2026, según los datos relevados.

Núñez salió a responder cuando la polémica tomó estado público. “No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto crédito a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo que sea apto crédito”, sostuvo en el programa de streaming Las 3 Anclas.

Las propiedades que compraron los funcionarios de Milei con los préstamos del Banco Nación

El funcionario también rechazó que hubiera recibido condiciones especiales y explicó que eligió el Banco Nación porque allí cobra su sueldo y es cliente de la entidad. “No hubo ni tasa subsidiada ni tasa preferencial ni nada de todas esas cosas que se dijeron”, afirmó.

Del otro lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió a los funcionarios que habían tomado esos préstamos. “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, sostuvo, y aseguró que las tasas, los plazos y los montos estaban sujetos al ingreso y al análisis crediticio de cada solicitante.

MV/MSS