Antes de la llegada de León XIV, García Cuerva habló de una “Argentina herida” por la pobreza y la grieta

La llegada de León XIV a la Argentina está cada vez más cerca y, a pocos días de su visita, el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, Jorge García Cuerva, habló sobre el escenario que recibirá al Papa en noviembre durante una conferencia previa a la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que comenzará este sábado. “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, sostuvo.

Al ser consultado por la situación del país, el arzobispo planteó que se trata de “una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”.

“Duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, sumó la situación de quienes atraviesan dificultades económicas.

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Hizo referencia a una experiencia personal al recordar una frase que le decía su abuelo. “Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, contó.

Lo cierto es que García Cuerva también destacó: “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”.

Las cifras oficiales ayudan a poner en números parte del escenario social al que hizo referencia el arzobispo. El 32,3% de pobreza registrado por el INDEC en el primer semestre de 2026 representó una suba de 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando había sido del 28,2%. La indigencia, en tanto, pasó del 6,3% al 7,5%.

Ahora bien, si se proyectan los datos de la Encuesta Permanente de Hogares al total del país, se trata de alrededor de 15 millones de personas en situación de pobreza, entre ellas unos 3,5 millones de indigentes.

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Uno de los datos más sensibles aparece entre los menores de edad: la pobreza infantil alcanzó al 44,5% de los chicos de 0 a 14 años durante el primer semestre del año. La cifra representa una suba de 3,2 puntos frente al semestre anterior.

La explicación de por qué aumentó la pobreza también está vinculada con la relación entre los ingresos de los hogares y el costo de las canastas básicas. Durante el período analizado, el ingreso per cápita familiar aumentó 11,5%, mientras que la Canasta Básica Total subió 19,6% y la Canasta Básica Alimentaria, 21,4%.

Una preocupación que la Iglesia ya había planteado

El propio arzobispo había planteado durante el Tedeum del 9 de Julio, frente al presidente Javier Milei, su preocupación por lo que definió como el “camino de la crueldad hacia los más débiles”. En aquella oportunidad también cuestionó los enfrentamientos, la discriminación y la corrupción.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, también había advertido sobre el impacto de la pobreza más allá de las cifras oficiales. “Hay pobres que son nuevos pobres, rostros que antes eran los que ayudaban, ahora son los que piden”, señaló al referirse a familias que comenzaron a necesitar asistencia. También sostuvo que la realidad social “desborda esos números”.

En Córdoba, el cardenal Ángel Rossi había expresado una preocupación similar y cuestionado la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la situación concreta de las familias. En ese sentido, afirmó que “la macroeconomía de la que hablan no baja al plato”, al plantear que los resultados económicos no siempre se reflejan en la vida cotidiana.

Rossi también se refirió al escenario que encontrará León XIV y sostuvo que “se va a encontrar una Argentina cascoteada por la pobreza”. Además, señaló que existe “un cansancio y hace falta una esperanza” entre la población.

A esto se sumó un documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, difundido después de la Semana Social 2026, que puso el foco en la dignidad humana, la justicia social y la necesidad de reducir las desigualdades. El texto también señaló como cuestiones centrales el acceso al alimento, el trabajo digno, la vivienda, la educación y la salud.

MV