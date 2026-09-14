Créditos hipotecarios UVA: los bancos bajan las tasas y se suman nuevos jugadores

Los bancos se siguen sumando a la oferta de créditos hipotecarios, un mercado que tuvo como principal impulsor al Banco Nación. La semana pasada, entidades financieras presentaron los lineamientos generales de los préstamos que están ofreciendo. Entre los bancos que se incorporaron a esta competencia se encuentran Supervielle y Galicia que modificaron sus tasas.

El dato que empieza a convertirse en referencia para el mercado es el 7,5%, límite establecido para los créditos que sean financiados con recursos provenientes del FGS. Ahora se sumaron Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan y Banco Santa Cruz que ofrecerán créditos para primera vivienda a UVA + 7,5% para clientes que acrediten sus haberes en esas entidades.

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Pero el escenario sumó un nuevo capítulo: el Banco Ciudad anunció una tasa preferencial fija del 6,5% para créditos hipotecarios destinados a la compra de primera vivienda, ubicándose por debajo de ese nivel.

Qué bancos ya habían bajado sus tasas hipotecarias

Los nuevos anuncios se suman a una serie de reducciones que comenzaron incluso antes de la primera licitación del FGS. Según datos aportados por el economista Federico González Rouco, de la consultora Empiria, la brecha entre la tasa promedio de los bancos públicos y privados pasó de 5,9 puntos a 0,8 puntos desde las elecciones hasta la actualidad.

Entre los bancos que ya habían modificado sus condiciones se encuentran:

- Banco Ciudad: Ofrece créditos hipotecarios con una TNA del 6,50% y un plazo de hasta 25 años.

- BanCor: Ofrece créditos hipotecarios ajustados por UVA con una tasa del 8,9% para clientes que acrediten sus haberes en la entidad. Para quienes no cobran su sueldo en Bancor, la tasa asciende al 9,9%. Permite financiar hasta el 75% del valor de la propiedad.

- Banco de Neuquén: Ofrece créditos hipotecarios de hasta $75 millones con una tasa del 3,5% para clientes que acrediten sus haberes en la entidad. En el caso de trabajadores autónomos y monotributistas, la tasa asciende al 4,5%. Para quienes soliciten un préstamo de hasta $150 millones, la tasa es del 8,5% para clientes con cuenta sueldo, mientras que para autónomos y monotributistas alcanza el 9,5%.

- Banco de Rosario: Cuenta con la línea hipotecaria NIDO, con una tasa ajustable por UVA del 4,2%. Permite financiar hasta el 75% del valor del inmueble, con un plazo de hasta 20 años.

- Banco Nación: Ofrece créditos hipotecarios a un plazo de hasta 360 meses, es decir, 30 años, con una tasa de 6,70% TNA + UVA.

- Banco Hipotecario: Dispone de una tasa del 7,5% para la compra de primera vivienda, con un plazo único de 180 meses, equivalente a 15 años. La tasa puede variar de acuerdo con el plan elegido.

- ICBC: Ofrece una tasa preferencial del 6,90% + UVA, con un plazo de hasta 20 años.

- Supervielle: Cuenta con créditos hipotecarios a una tasa del 7,5% + UVA, con una financiación de hasta el 75% del valor de la propiedad y un plazo de hasta 20 años.

- Santander: Ofrece créditos hipotecarios con una tasa fija del 9,5% y un plazo de hasta 20 años.

- BBVA: Dispone de una tasa preferencial del 7,50% + UVA, con un plazo de hasta 30 años.

- Galicia: Ofrece créditos hipotecarios con una tasa fija anual del 7,5% + UVA y un plazo de hasta 20 años.

- Banco del Sol: Cuenta con una tasa fija del 9% + UVA para clientes que cobran sus haberes en la entidad. La financiación puede alcanzar hasta el 80% del valor del inmueble.

- Banco Patagonia: Ofrece una tasa del 8,50% + UVA, con un plazo de hasta 30 años.

- Banco Comafi: Cuenta con una tasa del 9,50% + UVA, con un plazo de hasta 20 años.

- Banco Provincia: Ofrece créditos hipotecarios con una tasa fija del 9,00% y un plazo de hasta 20 años.

En estos últimos días, Banco Macro y Credicoop también se sumaron a la nueva modalidad en modificar las condiciones que también llevaron su tasa al 7,5%.

Algunas novedades en el mercado de créditos hipotecarios

En el caso del Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan y Banco Santa Cruz, pertenecientes al Grupo Petersen, la cartera vigente al 31 de agosto de 2026 contempla créditos hipotecarios a una tasa de UVA + 7,50% para los clientes que acrediten sus haberes en la entidad. Para quienes no acrediten sus haberes, la tasa vigente es de UVA + 11,30%. Los préstamos cuentan con un plazo mínimo de 15 años. Desde las entidades anticiparon que en los próximos días podrían producirse actualizaciones en las condiciones de estos créditos, por lo que las tasas y características informadas podrían modificarse.

A tener en cuenta: estos créditos hipotecarios son en modalidad UVA y las condiciones informadas tienen vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026 y/o hasta nuevo aviso. Al tratarse de préstamos ajustables por UVA, el capital adeudado se actualiza de acuerdo con la evolución de esta unidad, por lo que la cuota mensual y el saldo de la deuda, expresados en pesos, pueden aumentar con el tiempo.

Por este motivo, antes de solicitar un crédito es fundamental revisar en detalle las condiciones de acceso, la tasa aplicable, el plazo, los requisitos y el mecanismo de actualización del préstamo, además de evaluar la capacidad de pago a futuro.

Por su parte, el Banco Ciudad redujo al 6,5% la tasa fija nominal anual (TNA) de su línea de créditos hipotecarios en UVA destinada a la compra de primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. El financiamiento ofrece préstamos de hasta $150 millones, con un plazo máximo de 25 años y la posibilidad de cubrir hasta el 75% del valor de la propiedad. La medida apunta a ampliar el acceso al crédito para sectores medios que buscan adquirir su primera vivienda.

La línea contempla inmuebles ubicados en CABA de hasta 80 metros cuadrados cubiertos, siempre que el valor del metro cuadrado no supere los u$s 2.800. Los préstamos están denominados en UVA y utilizan el sistema de amortización francés, mientras que la tasa se mantiene fija en 6,5% TNA durante el período establecido

El primer crédito financiado con fondos del FGS ya tuvo escritura

El Banco Hipotecario informó que concretó la primera escritura correspondiente a un crédito hipotecario otorgado con fondos provenientes de la primera licitación del FGS. La operación permitió adquirir una vivienda en la provincia de Santa Cruz mediante un préstamo de $50 millones, a 180 meses y con una tasa del 7,5%. Para el banco, la operación constituye un primer paso en la implementación del programa destinado a ampliar el acceso al crédito hipotecario y fortalecer el financiamiento para vivienda.

Cómo fue la primera licitación del FGS

La primera licitación del programa oficial contó con la participación de 18 entidades financieras, que presentaron 42 ofertas por un total de $258.640 millones. Como el monto disponible era de $200.000 millones, finalmente fueron 13 bancos los que resultaron adjudicatarios. El programa contempla colocar hasta $2 billones del FGS en depósitos UVA en los bancos, con el objetivo de que esos recursos sean canalizados posteriormente hacia créditos hipotecarios para primera vivienda.

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A partir de la adjudicación, las entidades cuentan con 120 días corridos para transformar esos recursos en préstamos hipotecarios. Los créditos deberán cumplir determinadas condiciones: estar destinados a primera vivienda, contar con un plazo mínimo de 15 años, tener un máximo de 150.000 UVA por operación y ofrecer una tasa que no supere el 7,5%.

¿Cuando comenzó a tomar presencia esta medida?

El nuevo escenario comenzó a tomar forma el 26 de agosto de 2026 cuando las medidas fueron presentadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al vicepresidente segundo del Banco Central de la República Argentina, Baltasar Romero Krause, y el director general del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y Juan Cruz Micele, como una herramienta para facilitar el acceso a la casa propia de la clase media.

JA / LR