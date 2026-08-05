García Cuerva sobre la visita de León XIV: “Al Papa no se lo podrá poner dentro de la grieta”

La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina abrió una nueva etapa de expectativas dentro de la Iglesia y también en el escenario político y social del país. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, anticipó cómo será el trabajo para recibir al sumo pontífice y destacó la posibilidad de que su mensaje interpele a una sociedad atravesada por profundas divisiones.

En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +, Radio Perfil (AM 1190) García Cuerva sostuvo que León XIV podrá transmitir la palabra de la Iglesia sin quedar atrapado en la grieta argentina. Además, señaló que sus mensajes sobre la paz, la pobreza, los excluidos, la justicia social y los jóvenes podrían tener una particular fuerza en el contexto actual.

Jorge García Cuerva es un prelado católico que cuenta con una sólida formación académica como teólogo, abogado y canonista católico. Actualmente se desempeña como arzobispo de Buenos Aires. Recientemente acaba de cumplir tres años al frente de la arquidiócesis porteña, cargo para el que fue elegido por el papa Francisco en mayo de 2023.

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Jorge, muy buenos días y feliz día, ¿no? Finalmente anunciada la visita del papa León XIV a la Argentina y a Buenos Aires. Me gustaría primero tus primeras sensaciones, sentimientos que te produce la noticia.

Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días. Saludo a toda la audiencia. Acá estoy saliendo. Justamente tenía misa en la Casa Cuna, el Hospital Elizalde, que cumple hoy 247 años. Estas cosas que perduran en la Argentina, que no son tantas, así que con mucha alegría. Y, claro, en este día, cómo no sumar la noticia importante de la visita del Papa, que claramente, por un lado, genera emoción, genera alegría, genera entusiasmo, y al mismo tiempo mucho nerviosismo, porque, bueno, ahora viene la hora de trabajar en conjunto para que cada evento en donde el Papa esté realmente sea de motivación, de encuentro del Papa, del Pastor con su pueblo, ¿no?

¿Qué le toca a Buenos Aires, en particular, de toda esta gira?

En realidad, el Papa va a tener tres ciudades en la Argentina que visitará: Buenos Aires, Córdoba y Luján. Aquí no está precisado todavía cuáles son los eventos, pero sí habrá eventos masivos, seguramente en espacios mayores y más grandes y abiertos, y habrá eventos más acotados o por determinada temática o con determinado grupo social, ¿no? Pero todavía eso no está definido. Tenemos que esperar el nuevo... que nos confirme cuáles son las actividades que el Papa va a realizar a partir de la propuesta que se hizo.

Hoy, además, se cumplen tres años de vos en tu cargo. O sea, parece como que fuera el regalo de la noticia del día, ¿no?

No, no, no. Los tres años fueron el 15 de julio. El 15 de julio fueron los tres años.

Ajá.

Pero sí hay una cosa interesante. Hoy se celebra como memoria en la liturgia Santa María la Mayor, que es la devoción de la Virgen del Papa Francisco. Así que, en ese sentido, ahí sí podemos hablar de una cierta coincidencia. El 5 de agosto es el día de Santa María la Mayor, donde está sepultado el papa Francisco en Roma.

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Interesante. Qué interesante. ¿Cómo imaginas que va a ser? ¿Cuál es tu expectativa? Eras un nuño, cuando vino Juan Pablo II, no sé si estabas, siquiera eras un niño, no sé si habías nacido.

Sí. Era en el viaje del año 87, era un adolescente. Participé de esa multitudinaria misa y vigilia de jóvenes que se realizó en la 9 de Julio. Bueno, nunca me imaginé que 39 años después iba a estar en la organización de la visita de otro Papa. Y bueno, en otro lugar, una responsabilidad distinta y grande. Yo me imagino, como te dije recién, Jorge, un encuentro del Pastor con su pueblo, ¿no? Creo que hay un pueblo sediento de Dios, con ganas de encontrarse con el Papa, con una expectativa que no se cumplió, que fue la de la visita de Francisco. Pero creo que ahora tenemos que asumir que es el sucesor de Pedro, que es el Pastor de la Iglesia Universal, que viene a confirmarnos en la fe, animarnos en la esperanza, en la alegría, en tiempos difíciles. Y creo que con una línea de reflexión que sigue la del papa Francisco, porque es la línea de reflexión del magisterio de la Iglesia y es la línea de reflexión de la doctrina social de la Iglesia, que seguramente tendrá algunas definiciones, algunas definiciones fuertes, contundentes, con implicancias sociales, políticas, y que claramente son... Y que, bueno, nos va a resultar difícil, lo que dice, porque está de un lado o del otro lado de la grieta, ¿no?. Si hubiera sido Francisco, algunas de las cosas que escuchemos podrían llegar a ser empañadas, porque enseguida les ponemos nuestro argumento de prejuicio. En cambio, al ser el papa León, que no tiene nada que ver con la interna de la Argentina, bueno... poder descubrir la pureza del mensaje. La visita nos va a interpelar.

A ver si te interpreto. O sea, finalmente va a ser la palabra del papa Francisco sin la posibilidad de que entre en la grieta, o sea, finalmente con mucha más pregnancia.

Yo diría que es la palabra de la Iglesia, la palabra del magisterio de la Iglesia, que también dijo Francisco, pero que nosotros la interpretábamos como que eran opiniones personales, y que ahora, dicha por el papa León, va a tener una contundencia doctrinal mucho mayor. ¿Por qué? Porque justamente no lo vamos a poder de un lado o del otro lado de la grieta, ¿no?

Exactamente. Y esa interpelación, a tu juicio, ¿dónde se va a fundar? ¿Dónde va a ser el punto central en el que nos va a tocar la palabra del papa León XIV en la situación actual de la Argentina?

A ver, no sé todavía cuáles serán los textos de lo que el Papa nos ofrezca, pero si uno sigue un poquito su magisterio, tan solo su presentación, cuando estuvo ese primer encuentro con la gente, en el balcón de San Pedro, y habló diciendo: “La paz sea con ustedes”. Ese saludo, que después lo hizo discurso, que lo hizo palabra, que lo hizo... entendió que la paz es un mensaje fuertemente del Evangelio y, por eso, incluso eso también se lo dejó claro al presidente Trump, cuando tuvo algunas expresiones para con él. Y creo, y cuando plantea que la paz comienza en los vínculos, y que comienza en el modo en que nos tratamos, con lo cual, ya solamente con el tema de la paz, hay un montón que nos interpela a los argentinos.

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Cuando habla de la reconstrucción del tejido social, en la última encíclica, y plantea allí que aquellos que han sido descartados son la piedra angular en el tejido social, en la reconstrucción, son los más pobres, los marginados. Cuando el Papa nos habla, en la misma encíclica, de los principios de la doctrina social... Es un mensaje fuertemente del Evangelio que realmente, para todos los argentinos, nos va a venir muy bien refrescarlo, recordarlo y escucharlo.

Yo te quité años al preguntarte si no habías nacido cuando vino Juan Pablo II...

No, no, no, era adolescente.

Eras un adolescente, pero bueno, yo sí actuaba, tenía más o menos las mismas responsabilidades que tengo hoy en aquel momento, y claramente Juan Pablo II vino a plantear la paz en una situación de guerra. Argentina estaba a punto de ir a una guerra con Chile, y el mensaje de él fue paz. Puede ser, mi interpretación, que en el caso de León XIV, además de tratar bien el tema central, decía: la pobreza, los excluidos, la sensibilidad social y la justicia social.

Seguramente, exactamente. Y un mensaje para los jóvenes. No sé si pudiste ver hace unos días un informe que salió sobre los llamados de los tres “ni-ni”, los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni buscan empleo, ¿no? Es decir, que desalientan su propia vida, que bajan los brazos. Recién en la Casa Cuna, uno de los informes que me daban en la recorrida era que reciben de a dos a tres adolescentes por semana con intento de suicidio, ¿sí?. Recién estuve con una chiquita de 14 años que había intentado suicidarse. Digo, jóvenes o adolescentes que no le encuentran sentido a sus vidas. Qué fuerte va a ser entonces que el Papa, como Pastor Universal, les hable a los jóvenes, les hable de Jesús, les hable de la esperanza, y les pueda... como dar sentido a sus vidas a partir de la reflexión del Papa.

Bueno, Jorge, no habrá sido el día del cumpleaños de los tres años, pero sin ninguna duda, para vos, aquel adolescente que había estado en las juventudes católicas haciéndole el aguante a Juan Pablo II, hoy tener la responsabilidad de ser quien más tiempo va a tener en su jurisdicción al papa León XIV es una parábola de la vida. Así que, felicitaciones, además.

Gracias.

A vos por lo que esto significa. Un fuerte abrazo.

Muchas gracias, Jorge. Insisto que igual la visita es un trabajo mancomunado, en el que lo recibimos todos y donde, por supuesto, el Estado local, el Estado nacional, la Iglesia, la Conferencia Episcopal, bueno, seremos muchos los que nos tenemos que poner a trabajar para que esto salga bien.

Y así será. Muchísimas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo.

Un abrazo grande. Gracias igualmente para vos. Dios te bendiga.

Muchas gracias.

LMM